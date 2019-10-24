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24 октября • обновлено в 15:24
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Присылают письма с угрозами: в "Л/ДНР" начали создавать базу людей с паспортами Украины

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На Донбассе российские оккупанты начали создание электронной базы лиц, которые не сдали украинские паспорта.

Террористы уже начали угрожать некоторым украинцам, которые отказались от получения "документов" "ДНР" и "ЛНР". Такие данные Главного разведывательного управления опубликовали в пресс-службе Минобороны Украины.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донбасса начали очередной этап кампании паспортизации населения. Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазиобразований", – сообщили в Минобороны.

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В "Л/ДНР" решили наказывать за отсутствие паспорта России: чем грозит

Паспорт Украины

Паспорт Украины

dnews.dn.ua

Пенсионерам террористы разослали письма с угрозой прекратить выплату пенсий с марта 2020 года, если у них будут отсутствовать документы об изъятии украинского паспорта.

Как писал OBOZREVATEL, экс-чиновник Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц допустил, что ускоренная паспортизация боевиков так называемых "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" будет останавливать боевиков от попыток добровольно сложить оружие.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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