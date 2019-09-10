Присвоил деньги для ВСУ: топ-чиновник "Укроборонпрома" попался на миллионной растрате

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате из госбюджета почти 1 миллиона гривен руководителю одного из предприятий концерна "Укроборонпром".

Речь идет о ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", информирует пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что директор госпредприятия в 2019 году растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ.

Обыск vppnr.gp.gov.ua

Так, в феврале 2019-го Министерство обороны и "Государственный НИИ химических продуктов" заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 млн гривен. После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и тому подобное.

На данный момент продолжаются дальнейшие следственные действия. В прокуратуре добавили, что санкция ч. 4. ст. 191 УКУ предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Обыск vppnr.gp.gov.ua

Обыск vppnr.gp.gov.ua

Обыск vppnr.gp.gov.ua

Обыск vppnr.gp.gov.ua

Обыск vppnr.gp.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что работник предприятия "Укроборонпром" передавал секретные данные в Россию.

До этого стало известно, что в Раде хотят ликвидировать концерн "Укроборонпром".

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