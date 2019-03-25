Пристреливаются? На Донбассе заметили подозрительную активность российских наемников

На ряде полигонов и в учебных центрах оккупационной группировки российских войск на Донбассе отмечается активность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. "Как минимум 2 батальона из состава 1 АК "ДНР" (ОТК "Донецк") и 1 батальон из состава 2-го АК "ЛНР" приступили к практической отработке боевого слаживания и взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями - в том числе, с проведением боевых стрельб", — говорится в сообщении.

Также указано, что командование оккупационной группировки РФ активно пополняет запасы материально-технических средств и предметов снабжения.

ТСН

Усиливаются как раз те участки, где, по мнению российского командования, сохраняется "напряженная ситуация".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия затеяла новую провокацию, в рамках которой планируется показательное задержание граждан Украины за якобы попытку контрабанды российской продукции военного назначения.

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