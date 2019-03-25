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Пристреливаются? На Донбассе заметили подозрительную активность российских наемников

1.1тЧитать материал на украинском

На ряде полигонов и в учебных центрах оккупационной группировки российских войск на Донбассе отмечается активность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. "Как минимум 2 батальона из состава 1 АК "ДНР" (ОТК "Донецк") и 1 батальон из состава 2-го АК "ЛНР" приступили к практической отработке боевого слаживания и взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями - в том числе, с проведением боевых стрельб", — говорится в сообщении.

Также указано, что командование оккупационной группировки РФ активно пополняет запасы материально-технических средств и предметов снабжения.

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Пристреливаются? На Донбассе заметили подозрительную активность российских наемников

ТСН

Усиливаются как раз те участки, где, по мнению российского командования, сохраняется "напряженная ситуация".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия затеяла новую провокацию, в рамках которой планируется показательное задержание граждан Украины за якобы попытку контрабанды российской продукции военного назначения.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Бля, во работа у человека-сиди себе да хуйню всякую выдумывай , ляпота
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Гавно готовится для удобрения полей!!!
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