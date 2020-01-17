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17 января • обновлено в 11:35
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Пристайко сообщил, когда Украина получит "черные ящики" сбитого Boeing

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"Черные ящики" со сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ над Тегераном передадут Украине после совместного изучения с Ираном.

Об этом в пятницу, 17 января, с трибуны ВР заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Дипломат пояснил, что сначала Иран, Канада и Украина получат доступ к "черным ящикам" на иранской земле, а после их передадут нашей стране.

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему – получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельно "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе, это отвечает международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – сообщил он.

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Кроме того, Пристайко добавил, что он был на встрече пяти министров иностранных дел, где обсуждался процесс привлечения Ирана к ответственности.

Также он отметил, что на следующей неделе в Украину приедет официальный представитель правительства Иран для официальных разъяснений и извинений.

Катастрофа в Иране

Катастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января.

  • Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

  • Хасан Рухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

  • В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Авиакатастрофа разбился самолет МАУ Верховная Рада Украины
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