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10 января • обновлено в 22:44
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"Бульдозеров не было!" Пристайко опроверг тотальную зачистку места аварии Boeing: фото и видео подтверждают

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг данные о том, что место крушения украинского лайнера Boeing 737 в Иране зачистили при помощи бульдозеров.

Актуальную информацию он озвучил на брифинге в Офисе президента в пятницу, 10 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли с помощью иранской власти убрать все лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти снимки", — сказал он.

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Пристайко опроверг тотальную зачистку места аварии Boeing

Пристайко опроверг тотальную зачистку места аварии Boeing

AP

При этом Пристайко подчеркнул, что это очень большая территория, а украинские эксперты работают в том районе, где наибольшее количество обломков рухнувшего самолета.

Примечательно, что в сети появилось множество фото и видео, подтверждающих обратное – тотальная зачистка состоялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко также рассказал, что Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
Да ладно врать. Ещё скажите, что ядерного удара по Луганскому аэропорту не было, или Бабченко жив.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "фотографии с бульдозерами, наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти снимки". А на фото желтый бульдозер в центре это фотоаппарату померещилось наверно?
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