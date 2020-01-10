"Бульдозеров не было!" Пристайко опроверг тотальную зачистку места аварии Boeing: фото и видео подтверждают

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг данные о том, что место крушения украинского лайнера Boeing 737 в Иране зачистили при помощи бульдозеров.

Актуальную информацию он озвучил на брифинге в Офисе президента в пятницу, 10 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли с помощью иранской власти убрать все лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти снимки", — сказал он.

Пристайко опроверг тотальную зачистку места аварии Boeing AP

При этом Пристайко подчеркнул, что это очень большая территория, а украинские эксперты работают в том районе, где наибольшее количество обломков рухнувшего самолета.

Примечательно, что в сети появилось множество фото и видео, подтверждающих обратное – тотальная зачистка состоялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко также рассказал, что Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.

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