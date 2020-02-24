"Присоединяли провода к половому органу": бывший узник рассказал о диких пытках в "ДНР"

Террористы "ДНР" пытали и истязали пленников, которые находились в так называемой тюрьме боевиков "Изоляция".

Об этом "Украинской правды" рассказал Станислав Печенкин, который был в плену в Горловке. Украинец вспоминал, что для пыток у террористов было отдельное помещение, которые называли "кафетерий".

"В подвале стоял "тапик"– армейский телефонный аппарат, с помощью которого боевики генерировали электрический ток. Человека заводили в помещение, приматывали скотчем и пищевой пленкой к ​​специальному столу. Двигаться было невозможно. Присоединяли провода к пальцам ног или рук, пяток, мочек ушей. Самое страшное, когда к анальному отверстию или половому органу, женщинам – к груди", – сообщил он.

Печенкин поделился, что во время пыток тело пронизывает "адская боль", словно очень сильная судорога.

"В память о ней (боль – Ред.) на теле остаются глубокие ожоги. Люди часто не выдерживают – теряют сознание. И все очень быстро рассказывают о своей деятельности, придумывают то, чего никогда не делали, только закончить этот ужас. Рядом в подвале всегда был врач. Он, по показаниям бывших удержанных, реанимировал при потере сознания – давал нашатырь и даже шоколад", – отмечал бывший пленник.

Станислав Печенкин, ЗОЯ ШУ

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный из плена "ДНР" украинец Василий Савин рассказал об адских пытках, которые ему пришлось пережить на допросах у террористов.

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