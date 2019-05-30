ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

 "Присоединись лучше к Захарченко!" Заявление главаря из "ЛНР" разгневало сеть 

34.5тЧитать материал на украинском

Один из главарей террористов "ЛНР", представитель "народной милиции" Андрей Марочко выступил с нелепым заявлением по поводу Донбасса, чем вызвал гнев в сети.

"Я, как коренной житель Донбасса, человек который на себе ощутил всю жестокость братоубийственной войны, развязанной преступной украинской властью, пришедшей в результате государственного переворота, присоединяюсь к акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", - написал он в Twitter.

В комментариях пользователи упрекнули Марочко, напомнив, что в Минских договоренностях об автономии речи не идет. "Выбор Донбасса? Андрей, напомните мне, когда же это Донбасс выбирал автономию в составе Украины?" - спросил Алексей Толстый.

"ЛНР"

"ЛНР"

24tv.ua

"Минские соглашения предполагают автономию в составе Украины. А автономия предполагает самоопределение. Наш путь тернистый, но он один - присоединение к братской России", - ответил Марочко.

Новости
"Защищаю "республику": террорист "ЛНР" открыто признался, что воюет на Донбассе ради денег

"Присоединись лучше к Мотороле и Захарченко", "Я, как коренной житель Донбасса, ответственно заявляю: Марочко, извольте лучше к наркологу, не затягивайте", "Коренные должны быть под землей", - прокомментировали пользователи.

 "Присоединись лучше к Захарченко!" Заявление главаря из "ЛНР" разгневало сеть 
 "Присоединись лучше к Захарченко!" Заявление главаря из "ЛНР" разгневало сеть 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" жители оккупированных территорий обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении автономии Донбассу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
63
42
Смешно
4
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ЗаМарочко когнитивный диссонанс не беспокоит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ну тут всё понятно у Марочко выбора нет, в Украине ему нет места, потому и боится ! Но пусть за всех не расписывается, люди сами выберут куда им идти.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
Знаю я цей хутір "Корєнноє" біля Штергресу - там річка така маленька і місток через неї. От в ній цю москаляку втопити. І не ховати - хай ракам буде їдло.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения