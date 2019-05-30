 "Присоединись лучше к Захарченко!" Заявление главаря из "ЛНР" разгневало сеть 

Один из главарей террористов "ЛНР", представитель "народной милиции" Андрей Марочко выступил с нелепым заявлением по поводу Донбасса, чем вызвал гнев в сети.

"Я, как коренной житель Донбасса, человек который на себе ощутил всю жестокость братоубийственной войны, развязанной преступной украинской властью, пришедшей в результате государственного переворота, присоединяюсь к акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", - написал он в Twitter.

В комментариях пользователи упрекнули Марочко, напомнив, что в Минских договоренностях об автономии речи не идет. "Выбор Донбасса? Андрей, напомните мне, когда же это Донбасс выбирал автономию в составе Украины?" - спросил Алексей Толстый.

"ЛНР" 24tv.ua

"Минские соглашения предполагают автономию в составе Украины. А автономия предполагает самоопределение. Наш путь тернистый, но он один - присоединение к братской России", - ответил Марочко.

"Присоединись лучше к Мотороле и Захарченко", "Я, как коренной житель Донбасса, ответственно заявляю: Марочко, извольте лучше к наркологу, не затягивайте", "Коренные должны быть под землей", - прокомментировали пользователи.

Я, как коренной житель Донбасса, человек который на себе ощутил всю жестокость братоубийственной войны, развязанной преступной украинской властью, пришедшей в результате государственного переворота присоединяюсь к акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. https://t.co/OfONVJLVTT pic.twitter.com/546F2T7KAU — Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) 27 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" жители оккупированных территорий обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении автономии Донбассу.

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