"Присматривал, что бы свистнуть": главный российский пропагандист засветился в Крыму

В аннексированном Россией украинском Крыму заметили топового российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева.

Он посетил виноградо-винодельческий комбинат пищевой промышленности на Южном берегу полуострова "Массандра", в одноименном поселке. Соответствующими фото на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

Дмитрий Киселев Скриншот

"Киселев в Массандре присматривал, что бы свистнуть хорошего в подвалах... а все уже и так сперли до него", – пошутила блогер.

"Пусть берет бочку, в которую его законопатят и в море пустят", – ответили в комментариях.

Напомним, в конце августа на оккупированном полуострове пройдет фестиваль Rap Koktebel-2019, инициатором которого выступил Киселев.

Киселев в Крыму twitter.com/KrimRt

Киселев в Крыму twitter.com/KrimRt

Киселев в Крыму twitter.com/KrimRt

Киселев в Крыму twitter.com/KrimRt

Скрин комментариев к посту

Киселев в Массандре присматривал,что бі свиснуть хорошего в подвалах....

а все уже и так сперли

до него pic.twitter.com/3LdRP1hQEw — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019

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