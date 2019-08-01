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"Присматривал, что бы свистнуть": главный российский пропагандист засветился в Крыму

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В аннексированном Россией украинском Крыму заметили топового российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева.

Он посетил виноградо-винодельческий комбинат пищевой промышленности на Южном берегу полуострова "Массандра", в одноименном поселке. Соответствующими фото на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

Новости
Стало известно, кто из звезд приедет к Киселеву в Крым

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Скриншот

"Киселев в Массандре присматривал, что бы свистнуть хорошего в подвалах... а все уже и так сперли до него", – пошутила блогер.

"Пусть берет бочку, в которую его законопатят и в море пустят", – ответили в комментариях.

Напомним, в конце августа на оккупированном полуострове пройдет фестиваль Rap Koktebel-2019, инициатором которого выступил Киселев.

Киселев в Крыму

Киселев в Крыму

twitter.com/KrimRt

Киселев в Крыму

Киселев в Крыму

twitter.com/KrimRt

Киселев в Крыму

Киселев в Крыму

twitter.com/KrimRt

Киселев в Крыму

Киселев в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Присматривал, что бы свистнуть": главный российский пропагандист засветился в Крыму

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Дмитрий Киселев
Место
Украина
Теги
фотографии пропаганда Россия
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