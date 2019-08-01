"Присматривал, что бы свистнуть": главный российский пропагандист засветился в Крыму

В аннексированном Россией украинском Крыму заметили топового российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева.
Он посетил виноградо-винодельческий комбинат пищевой промышленности на Южном берегу полуострова "Массандра", в одноименном поселке. Соответствующими фото на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым.
Дмитрий Киселев
Скриншот
"Киселев в Массандре присматривал, что бы свистнуть хорошего в подвалах... а все уже и так сперли до него", – пошутила блогер.
"Пусть берет бочку, в которую его законопатят и в море пустят", – ответили в комментариях.
Напомним, в конце августа на оккупированном полуострове пройдет фестиваль Rap Koktebel-2019, инициатором которого выступил Киселев.
Киселев в Крыму
twitter.com/KrimRt
Киселев в Крыму
twitter.com/KrimRt
Киселев в Крыму
twitter.com/KrimRt
Киселев в Крыму
twitter.com/KrimRt
Скрин комментариев к посту
Киселев в Массандре присматривал,что бі свиснуть хорошего в подвалах....— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 1, 2019
а все уже и так сперли
до него pic.twitter.com/3LdRP1hQEw
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Дмитрий Киселев оскандалился оправданием экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, который поддерживает фашизм.
Украинская журналистка Янина Соколова разгромила кремлевского пропагандиста за антисемитскую риторику в передаче к 9 Мая.
Она также объяснила, почему россияне верят пропаганде Киселева.
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