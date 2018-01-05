Пришла подмога: в Донецк прибыл "серьезный" союзник террористов

В оккупированный пророссийскими террористами Донецк прибыл с рабочим визитом "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов, который привез боевикам мясную продукцию и комплекты обмундирования.
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Бибилова.
"Анатолий Бибилов в настоящее время находится с рабочим визитом в Донецке. Основная цель визита связана с работой по развитию экономических и торговых отношений", – говорится в сообщении.
Южная Осетия – административная область в составе Грузии, отторгнута Россией в 2008 году. Независимость этого образования, кроме Москвы, признали Венесуэла, Никарагуа и Науру.
Как сообщал "Обозреватель", Бибилов намерен провести референдум о присоединении области к России.
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