Пришла подмога: в Донецк прибыл "серьезный" союзник террористов

В оккупированный пророссийскими террористами Донецк прибыл с рабочим визитом "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов, который привез боевикам мясную продукцию и комплекты обмундирования.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Бибилова.

"Анатолий Бибилов в настоящее время находится с рабочим визитом в Донецке. Основная цель визита связана с работой по развитию экономических и торговых отношений", – говорится в сообщении.

Южная Осетия – административная область в составе Грузии, отторгнута Россией в 2008 году. Независимость этого образования, кроме Москвы, признали Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Как сообщал "Обозреватель", Бибилов намерен провести референдум о присоединении области к России.