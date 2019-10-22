Пришел ловить рыбу: под Одессой охранник изнасиловал 9-летнего мальчика

В Одесской области 63-летний мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика.

Преступление произошло еще летом текущего года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 23 июля ребенок пришел порыбачить на пруд возле села. Насильник работал на водоеме охранником.

Ребенок не был местным жителем – он приехал в село Кринички в гости к родственникам и пошел без сопровождения взрослых на местный пруд. Злоумышленник подошел к ребенку со спины, закрыл рот ладонью и затащил в сторожевой домик, где и изнасиловал.

Прокуратура завершила расследование в отношении пенсионера и в суд направлен обвинительный акт. Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Рыбалка Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.

Также в Одессе произошло групповое изнасилование двух несовершеннолетних девушек в возрасте 17 и 15 лет.

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