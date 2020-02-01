Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко контактировала с семьей сотрудника СБУ.

В сети обнародовали запись телефонного разговора задержанной с Василисой Мазурчук – женой консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ.

На записи слышно, как они обсуждают нового главу СБУ Ивана Баканова, друга президента Владимира Зеленского, а также предстоящую ликвидацию одного из подразделений ведомства.

Внимание, много нецензурной лексики! Видео 18+

"Все стало хуже, 5-е управление расформируют. Мы думаем, куда переводиться. И его не понизили, никуда не выкинули, оставили там. Но если он вернется, то все мы будем нигде. Пятерки не будет. Пришел главный клоун... Понимаешь, Баканов реально разговаривает [С Зеленским]... Воинских званий у них уже не будет... Если раньше мы могли опереться на службу, то теперь..." – жаловалась Мазурчук.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сеть также слили запись разговора "Бучи" с СБУшником, который рассказывал ветерану АТО, как вести себя с правоохранителями.

Также недавно полиция выяснила, что друг еще одного подозреваемого в убийстве Шеремета врал в прямом эфире ради алиби.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!