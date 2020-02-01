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1 февраля • обновлено в 15:27
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"Пришел Баканов. Нам пи*дец!" В сеть слили разговор подозреваемой в убийстве Шеремета с женой СБУшника

14.1т
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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко контактировала с семьей сотрудника СБУ.

В сети обнародовали запись телефонного разговора задержанной с Василисой Мазурчук – женой консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ.

На записи слышно, как они обсуждают нового главу СБУ Ивана Баканова, друга президента Владимира Зеленского, а также предстоящую ликвидацию одного из подразделений ведомства.

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"Все стало хуже, 5-е управление расформируют. Мы думаем, куда переводиться. И его не понизили, никуда не выкинули, оставили там. Но если он вернется, то все мы будем нигде. Пятерки не будет. Пришел главный клоун... Понимаешь, Баканов реально разговаривает [С Зеленским]... Воинских званий у них уже не будет... Если раньше мы могли опереться на службу, то теперь..." – жаловалась Мазурчук.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сеть также слили запись разговора "Бучи" с СБУшником, который рассказывал ветерану АТО, как вести себя с правоохранителями.

Также недавно полиция выяснила, что друг еще одного подозреваемого в убийстве Шеремета врал в прямом эфире ради алиби.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Юлия Кузьменко
Место
Украина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Те, що ці професіонали повинні мати військові звання не зрозуміло тільки членам "кварталу". І взагалі, людям з підворотні. Отож люди, які ви є, таке повинні мати й життя. А як інакше? Хто вам повинен ВСТАВЛЯТИ мізки?
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
СБУшник крышевал этих отморозков. СБУшник времён Порошка. А не по приказу ли Порошка и ко завалили Шеоемета? Что бы на Россию потом свалить?
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Kolyuchiy Taras
Kolyuchiy Taras
З яких це пір ху*ло портнов пишеться як юрист, без згадки про те що він ху*до?!?!?!
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