Присела отдохнуть: на Николаевщине авто сбило пьяную 13-летнюю школьницу

В ночь на 28 января в Николаевской области водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на нетрезвую 13-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Николаевщины.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе Н-11 "Николаев-Днепропетровск" с. Мешково-Погорелово, Витовского района, поступило в полицию сегодня около 02:30 от 27-летнего водителя такси. Мужчина, не заметив на обочине дороги девушку, которая сидела, совершил на нее наезд. Водитель вызвал и полицию, и скорую", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая возвращалась вместе с 16-летней сестрой и 17-летним другом из соседнего села, где все вместе отдыхали и в какой-то момент подростки выпустили ее из виду.

Когда произошла авария, несовершеннолетняя сидела на обочине дороги.

По заключению медиков, в крови пострадавшей обнаружено 2 промилле алкоголя. Пострадавшая девочка с многочисленными переломами была госпитализирована.

Ее состояние расценивается медиками как крайне тяжелое.

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Полицейские также составили в отношении матери девушки административный протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Следователями по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и проводится расследование.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске пьяный священник на Mercedes устроил ДТП и сбежал.