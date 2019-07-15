Прикрыл побратимов от взрыва: история героической гибели "Фугаса" на Донбассе

4 июля в больнице города Курахово умер 25-летний Эдуард Лобода (позывной "Фугас"), служивший в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Накануне он подорвался на установленной врагом мине российского производства, оснащенной самыми современными датчиками движения.

Что известно о герое, который отдал жизнь, чтобы спасти побратимов – в материале OBOZREVATEL.

Эдуард Лобода Facebook

"Вместе с побратимами Эдуард Лобода обеспечивал прикрытие промежутков, где предусматривалась действие диверсионно-разведывательных групп противника. В течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в Марьинку, устанавливая мины на маршрутах, которыми передвигались как военные, так и гражданские. Группа военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов", – так рассказывают об обстоятельствах, предшествовавших гибели "Фугаса", в 24 ОМБр.

Но группа Лободы таки наткнулась на оставленный врагом "подарок". Тогда, отмечают в бригаде, Эдуард спас своим собратьям жизни, прикрыв их от взрыва и приняв весь удар на себя.

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В результате мощного взрыва Эдуарду оторвало конечности. Со сложнейшими травмами он был доставлен в больницу.

Боец очень хотел жить. За ночь его сердце 5 раз останавливалось – и каждый раз кураховским врачам удавалось запустить его снова. А в Днепре, в больнице имени Мечникова, группа лучших хирургов всю ночь ждала, пока раненого воина удастся стабилизировать и доставить к ним. Не дождались. Утром парень умер.

Эдуард Лобода родился 2 января 1994 в селе Подопригоры Лебединовского района Сумской области. После окончания школы поступил в Сумской университет на исторический факультет. Впрочем, не окончил его.

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"С Эдуардом я знаком с 2014 года. Познакомился с ним в университете, откуда его после второго курса отчислили. Он после этого на крановщика выучился. У нас было много общих знакомых. Сдружились на фоне похожих интересов... А до этого он с лета 2016-го воевал в Добровольческом украинском корпусе. Рвался на фронт с самого начала войны, но поехать не мог – из-за определенных семейных обстоятельств, о которых говорить я не имею права. Я пришел в ДУК летом 2017 года. С Эдом мы повоевали под шахтой Бутовка, что возле Авдеевки... Начинал он свой боевой путь, кстати, как раз в Марьинке. Там же, где погиб", – вспоминает близкий друг и побратим погибшего воина, Владислав (позывной "Вермахт").

Он был в составе группы, которую спас "Фугас". Об обстоятельствах гибели друга говорит сдержанно:

"Он очень многих из нас спас. Очень. И это не просто красивые слова".

Еще один побратим "Фугаса", боец ДУК Михаил, вспоминает: к ним в подразделение Эдуард пришел вместе с другом "Каспером". После подготовки на базе ДУК в Новогродовке Донецкой области, осенью 2016-го, они попали в минометное подразделение. Но молодым и горячим парням на позициях этого подразделения мало было нечастых прямых контактов с врагом – поэтому оба попросились перевестись в пехоту. Так попали в 1 роту имени капитана Воловика. Именно тогда для "Фугаса" началась настоящая война: он попал в Марьинку, на позицию, от которой к русским было всего 200-250 м.

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"Там постоянные бои у них были. "Фугас" вообще не любил, когда было тихо. Он очень плохо воспринимал эти все" перемирия" – ведь какие перемирия могут быть с врагом, который пришел на нашу землю?.. Поэтому он постоянно что-то делал, что-то придумывал. Он был невероятным самородком в минно-саперном деле. И часто тогда ходил устанавливать растяжки на потайных тропах, которыми россияне и сепары заходили... Как-то "Каспер" из дома привез два маскировочных белых халата, они их одели – и пошли устанавливать растяжки. По дороге провалились под лед, вылезли и, несмотря на то, что насквозь промокли, по морозу выполнили работу – и только тогда вернулись", – вспоминает Михаил.

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Таких историй в памяти всех, кто знал Эдуарда, – множество. "Это был 2016 год. Мы были в одной деревне. Нас с 152-х обстреливали русские. Тогда и гражданские пострадали, и 6 или 7 домов были полностью разрушены... Снаряды падали выше нас метров на 100. Мы сначала в одном из домов прятались, а затем, когда там начал падать потолок, – перебежали в погреб. А "Фугас" в то время оставался на позициях, метрах в 150-ти – но ни мы к нему, ни он к нам добраться тогда не могли. Мы не понимали, то ли это артподготовка перед наступлением, то ли что-то другое... Не знали, что с "Фугасом", который остался совсем один... Когда все стихло, он пришел – одновременно возбужденный, уставший и взволнованный. Рассказал, что видел, как дома рассыпались под снарядами – и не знал, что с нами... Говорил: я не знал, что мне тут одному делать, как их сдерживать, если пойдут в наступление..." – продолжает Михаил.

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В 2017-м "Фугас" перешел в другое подразделение ДУК – РТГ "Сапсан". В ее составе воевал в Песках. Тесно сотрудничал там с бойцами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Немало воинов этого подразделения до сих пор вспоминают молодого смельчака-добровольца.

Побратимы говорят: Эдуард был влюблен в оружие. Мог стрелять из чего угодно. Но больше всего любил АГС (автоматический станковый гранатомет. – Ред.). А еще – прекрасно рисовал и играл на гитаре. Был очень жизнерадостным, общительным и совершенно неконфликтным. И никогда не думал ни о наградах, ни о славе, ни о собственной безопасности. "Универсал. Врожденный воин. Борьба была у него, наверное, в крови", – добавляет Михаил.

"Эдуард на войне был как рыба в воде. Можно сказать, что он на своем месте находился. Его увлечение перешло в профессию – и он был мастером своего дела. Прирожденный сапер, который научился всему сам. Как воин, "Фугас" шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя в тех ситуациях, когда это было нужно", – рассказывает его друг Владислав.

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За годы войны "Фугас" не раз оказывался в шаге от гибели. "Были моменты, когда то, что он остался жив, – казалось настоящим чудом. Должен был еще жить..." – говорит Михаил.

3 июля чуда для Эдуарда уже не случилось. Медики, которые его эвакуировали, рассказывали: приходя в сознание, с кровавым месивом на месте рук и ног, он интересовался только тем, как ребята, все ли остались живы.

Невероятная воля к жизни и сверхусилия медиков позволили Эдуарду продержаться еще сутки. Но в конце концов его сердце не выдержало. Он умер за считанные минуты до того, как к нему приехала мама.

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Удивительно, но о том, каким на самом деле был ее сын, женщина узнала только после его гибели – из рассказов его побратимов. Эдуард не любил говорить о войне дома. Он даже воевать поехал, ничего не сказав матери. Признался только через несколько дней. Чтобы она не переживала – сказал, что ремонтирует машины на тыловой базе.

"А потом привез домой медаль "За оборону Авдеевки". Мама его спрашивает: "Сына, а что, тебе медаль дали за то, что ты в тылу сидел?" Он промолчал, развернулся и ушел... Она абсолютно ничего не знала. Пока друзья не приехали и не начали рассказывать, каким на самом деле был ее сын", – вспоминает Михаил.

"Фугас" не успел создать собственную семью. Но встретил свою настоящую любовь – Екатерину. За несколько дней до гибели он познакомил возлюбленную с родителями.

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"С Екатериной Эд познакомился на Рождество. 29 июня привез ее к себе домой, познакомить с родителями. Тогда все родственники посходились, брат приехал ... Никогда они так не собирались, а тут – как чувствовали... 1 июля они виделись в последний раз. "Фугас" поехал в Константиновку, Екатерина – в Винницу... Там очень большая любовь была. Она ему даже письма бумажные писала. Их сейчас никто не пишет... В одном из писем нарисовала воина с девушкой. Эдуард его всегда с собой носил", – рассказывает Михаил.

"Последний радостный день", – подписала это фото мама павшего героя, Вера Лобода Facebook

6 июля пара собиралась отмечать полгода отношений. Вместо этого Екатерина вместе с отцом приехала на похороны любимого: Едуарда хоронили как раз 6 июля.

"Спасибо за то, что был в моей жизни. Ты любил, и был любимым, я была счастлива с тобой, по-настоящему. Ты навсегда в моем сердце и памяти. Так много мечтаний воплотили в жизнь вместе, а еще сколько планировали... Люблю тебя, милый. Слава Украине!" – написала девушка в Facebook.

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"Он собирался воевать до победы. Мама, конечно, пробовала его отговаривать, но он говорил: "Я буду с ребятами до конца!" – и вместе с группой, с которой воевал с 2016-го в ДУК, пошел в 24 бригаду. И так и получилось: он реально был с ними до конца. Это был воин. Без сантиментов, без балабольства, без жалости к себе. Он просто воевал против тех, кто пришел на нашу землю с оружием", – говорит Михаил.

И делал это до последнего вздоха.

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