Прирожденный воин: что известно о погибшем спецназовце Дмитрии Кузьменко
Сержанту Дмитрию Кузьменко с позывным "Кузя" было 29 лет. Родился и жил он в селе Райки Бердичевского района Житомирской области.
"Бояться надо не смерти, а пустой жизни" – это последняя запись на странице спецназовца. Через две недели, 13 мая, после ее размещения, проиллюстрированной фото с работой бойцов ССО, Дмитрий погиб.
Официально – не в бою, а во время учений. При трагических обстоятельствах – утонул во время десантирования в воду в ходе плановых учений в Донецкой области.
В течение последних нескольких Кузьменко служил по контракту в составе одного из подразделений Сил специальных операций.
"Этот парень просто делал свою работу и стал героем еще до того, как это стало модным. О нем не снимали кино и не писали книги, ему просто повезло быть украинцем не в самый удобный для этого момент. Настоящим, бескомпромиссным, примером для многих! Дима Кузьменко, наш знакомый, друг и казак, в котором текла кровь славных предков! Я горд, что знал его!" – написал, узнав о трагедии, товарищ Дмитрия Андрей Нестеренко.
Принципиальность и обостренное чувство справедливости – эти черты знакомые Дмитрия называют ключевыми в его характере. И именно они привели его в армию.
"Человек-гранит! Ответственный, принципиальный и бескомпромиссный, что касалось совести и закрывания глаз... После ВУЗа пошел работать в колонию, то ли конвоиром, то ли надзирателем, но там точно надо быть слепым, а он так не смог. Бросил то дело и начал свой путь в спецназовцы, тернистый, тяжелый и исключтельно своими силами!" - рассказал OBOZREVATEL Андрей Нестеренко.
Эта принципиальность сопровождала Дмитрия во всем. За все годы обучения в ВУЗе он ни разу не заплатил ни за один экзамен. Учился сам, без помощи родителей. Нестеренко вспоминает, что однажды Дмитрий обмолвился в разговоре о том, что ему предложили шикарную должность в Генштабе – за взятку. Он отказался.
Все, кто хотя бы ненадолго пересекались с Дмитрием, отмечали также его чрезвычайную скромность.
"Димка, ты трагически погиб, скромно, потому что ты и был скромный и образованный юрист, тихий, но очень хороший волк ССО... Когда Александра Каладжиева у "Медведей" наварила солянки и ты пришел есть, я знала, что тебя контузило. Вы только пришли. И я спросила: "Тебя тошнит? Голова кружится?". А ты скромно ответил: "Немножко". Дима, мы будем помнить тебя, и Супригана, и всех. Мы не попрощались. Мы все встретимся. Держите небо там, вы лучшие волки ССО, те, с кем не нужно много говорить, но за этим "немножко" стоит сталь, благородство и жизнь", – вспоминает Адриана Сусак, бывшая разведчица батальона "Айдар".
За годы службы Дмитрий не раз выполнял опасные задания, рисковал жизнью. Но судьба распорядилась так, что погиб он на учениях, осуществляя десантирования в воду. В тот же день, 13 мая 2020 года, при таких же обстоятельствах погиб еще один спецназовец – майор Андрей Суприган.
И пусть оба погибли не на поле боя, побратимы воинов убеждены: эти смерти – не напрасны. Они помогут сберечь другие жизни.
"Это была его работа, которую он обожал, риски оправданы, его гибель не напрасна! Когда наступит время и будет настоящая операция, то благодаря его смерти не произойдет ошибок, которые приведут к провалу! А в тот момент на кону может стоять гораздо больше жизней. Не важно, чей это просчет, важно, чтобы он был вписан в книги!" – говорит Андрей Нестеренко.
"Доспехи воина всегда тяжелее, чем ошейник раба", "Только огонь в наших сердцах заставляет нас двигаться", – так писал Кузьменко на своей странице в Facebook. Так он жил. Так и погиб. Как воин. Постоянно приближая будущую победу Украины в войне каждой секундой своего короткого, но исполненного мужества и доблести жизни.
Волонтеры и побратимы Дмитрия просят всех, кто имеет желание и возможность, поддержать его семью. Сделать это можно по реквизитам:
4731 2191 1084 9985 Кузьменко Павел Анатольевич.