Главная Новости
14 апреля • обновлено в 19:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Природа помогла: Геращенко сообщил о ликвидации пожара в Чернобыле. Фото и видео

664
Читать материал на украинском

Состоянием на 18:30 14 апреля в Чернобыльской зоне потушен основной пожар. Оставшиеся очаги тления тушат с воздуха на вертолетах или, где возможно проехать, пожарными машинами.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры. Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов. Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом. Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял", – сообщил он.

Пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне

Facebook Антон Геращенко

Геращенко отметил, что при ликвидации огня никто не погиб. Также не пострадали объекты инфраструктуры.

"К сожалению, и это неизбежно при лесных пожарах, пострадала природа – погибли растения и животные. Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим", – добавил он.

Пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне

Facebook Антон Геращенко

Заместитель главы МВД отметил, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.

"Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнем", – подытожил он.

Пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне

Facebook Антон Геращенко

Пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне

Facebook Антон Геращенко

Пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне

Facebook Антон Геращенко

Пожарные в Чернобыльской зоне

Пожарные в Чернобыльской зоне

Facebook Антон Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне критическая. По его словам, огонь уже добрался до Припяти и находится в двух километрах напрямик от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный" и от самой ЧАЭС.

  • Там расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

  • А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала жуткие кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту.

  • При этом Антон Геращенко заявил, что слухи о том, что огонь в Чернобыльской зоне вплотную подошел к ЧАЭС и хранилищам ядерных отходов, не соответствуют действительности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги