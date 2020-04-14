Природа помогла: Геращенко сообщил о ликвидации пожара в Чернобыле. Фото и видео

Состоянием на 18:30 14 апреля в Чернобыльской зоне потушен основной пожар. Оставшиеся очаги тления тушат с воздуха на вертолетах или, где возможно проехать, пожарными машинами.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры. Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов. Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом. Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял", – сообщил он.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Антон Геращенко

Геращенко отметил, что при ликвидации огня никто не погиб. Также не пострадали объекты инфраструктуры.

"К сожалению, и это неизбежно при лесных пожарах, пострадала природа – погибли растения и животные. Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим", – добавил он.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Антон Геращенко

Заместитель главы МВД отметил, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.

"Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнем", – подытожил он.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Антон Геращенко

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Антон Геращенко

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Антон Геращенко

Пожарные в Чернобыльской зоне Facebook Антон Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне критическая. По его словам, огонь уже добрался до Припяти и находится в двух километрах напрямик от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный" и от самой ЧАЭС.

Там расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала жуткие кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту.

При этом Антон Геращенко заявил, что слухи о том, что огонь в Чернобыльской зоне вплотную подошел к ЧАЭС и хранилищам ядерных отходов, не соответствуют действительности.

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