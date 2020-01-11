"Приняли за ракету": КСИР взял ответственность за крушение самолета МАУ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, передает иранское агентство ISNA.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету. После того, как произошла катастрофа, Хаджизаде якобы пожалел, что жив.

"Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти страны. Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", – сказал командующий военно-космическими силами КСИР.

КСИР

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!