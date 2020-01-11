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11 января • обновлено в 12:47
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"Приняли за ракету": КСИР взял ответственность за крушение самолета МАУ

3.1т
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, передает иранское агентство ISNA.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету. После того, как произошла катастрофа, Хаджизаде якобы пожалел, что жив.

"Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти страны. Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", – сказал командующий военно-космическими силами КСИР.

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КСИР

КСИР

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Тег
МАУ
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
это все сделал ирод и лично руководил с сирии , существа упываются радостью и трупным запахом падальщик ботокс на РОЖДЕСТВО ИСПЫЛ КРОВИ ДОВОЛЕН И ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЭТИМ вову с радостью !!!!!
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Junio Van
Junio Van
Петрова Ольга, дай бог тебе ума!
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