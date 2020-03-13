Принуждали к сексу и грозили положить в гроб: медик ВСУ рассказала об ужасах плена "ЛНР"

В сети опубликовали проникновенную историю военного медика-добровольца Татьяны Борисенко, которая пережила плен и пытки террористов "ЛНР".

Ею поделились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Свой путь борьбы за независимость Украины Борисенко начала с Евромайдана. Тогда она была медиком-волонтером. А сразу после событий Революции Достоинства Татьяна вступила в ряды батальона "Айдар". Именно неся службу в нем женщина и оказалась в плену у российских оккупантов.

5 сентября 2014 года боевики "ЛНР" устроили засаду, в которой погибли 38 айдаровцев. Неизвестной была и судьба пропавших без вести.

"Я уже в возрасте, я жизнь видела. Тем более я просто медик. Пойду туда и попробую договориться", – сказала тогда комбату Борисенко, понимая, что в случае провала плана она может погибнуть.

В итоге Борисенко все же поехала на переговоры с террористами. На блокпосту вблизи Веселой Горы ее встретили чеченцы, которые позвонили в уже оккупированный Луганск. Результатом стала договоренность, что в 15:00 состоится обмен, при условии, что украинцев приедут забирать только женщины-медики. Татьяна передала информацию в штаб, взяла с собой 20 мешков для тел, которые, по сообщению боевиков, должно было хватить. Однако вместе с Татьяной к посту пошел капеллан.

"В секунду на них из красной машины выскочили боевики: начали изо всех сил бить, надели мешки на голову и забросили в кузов. Везли долго, и Татьяна думала, что на расстрел. Но привезли в здание морга. Там внутри она увидела многих ребят в военной форме с украинскими флагами – все были сильно избиты, лица окровавленные. Там же на наручниках мертвым висел и водитель из их батальона, а в коридоре лежал боец ​​с разбитым черепом", – пишут волонтеры.

По их словам, сначала медик сидела в подвале с другими пленными: одного за другим их выводили на допросы, и в коридорах постоянно стояли громкие крики. Спустя какое-то время на допрос забрали и Борисенко.

Татьяна Борисенко Facebook "Повернись живим"

Женщину долго били, сломали нос, сильно повредили голову, порвали вещи. Медик вспоминает, что избиения происходили каждых два часа. Кроме того, террористы нагло бросались фразами о том, что "айдаровцев живыми не оставляют".

Позже Татьяну и еще 12 пленных забрали и отвезли в другое место. Там, по рассказам женщины, допрос вели люди из ФСБ или ГРУ РФ: чтобы убедиться, что она медик, новые палачи ставили профессиональные медицинские вопросы. А еще они интересовались грузинами в украинских подразделениях.

"В плену террористов Татьяна провела 24 дня. Сначала ее вообще не кормили. Медик пила грязную воду из канистр, в туалет ходила под себя там, где сидела, и только поздно ночью или рано утром всех пленников выводили к вырытым в поле ямам. А еще однажды приехали чеченцы: они принуждали женщину к сексу, угрожая, что в случае отказа расстреляют наших бойцов. Как-то Татьяна решилась попросить другую камеру, на что в ответ ей ткнули пальцем на деревянный гроб: "Вот эту можем предложить", – рассказывают волонтеры об ужасах российского плена, которые пришлось пережить украинскому военному медику.

"Из нас пытались сделать животных... Хотели растоптать наше достоинство. Но нас не сломаешь. Хотя порой уже и хотелось пули в сердце – только бы не видеть этого ужаса вокруг", – вспоминает сама Борисенко.

В итоге защитницу Украины все же удалось освободить из плена оккупантов. Это случилось 2 октября 2014 года. В тот день состоялся обмен в Станице Луганской.

"На территории Украины "мама Таня", как потом ее стали называть ребята из "Айдара" и 128-й бригады, развернула флаг Украины, украшенный подписями бойцов, которые оставались в плену. Это помогло некоторым семьям узнать, что их сыновья еще живы", – завершили волонтеры рассказ о медике-героине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о нечеловеческих пытках, которым людей подвергали террористы "ЛНР", впервые рассказала луганчанка Виктория Воронин. Ее освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.

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