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13 марта • обновлено в 13:22
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Принуждали к сексу и грозили положить в гроб: медик ВСУ рассказала об ужасах плена "ЛНР"

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В сети опубликовали проникновенную историю военного медика-добровольца Татьяны Борисенко, которая пережила плен и пытки террористов "ЛНР".

Ею поделились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Свой путь борьбы за независимость Украины Борисенко начала с Евромайдана. Тогда она была медиком-волонтером. А сразу после событий Революции Достоинства Татьяна вступила в ряды батальона "Айдар". Именно неся службу в нем женщина и оказалась в плену у российских оккупантов.

5 сентября 2014 года боевики "ЛНР" устроили засаду, в которой погибли 38 айдаровцев. Неизвестной была и судьба пропавших без вести.

"Я уже в возрасте, я жизнь видела. Тем более я просто медик. Пойду туда и попробую договориться", – сказала тогда комбату Борисенко, понимая, что в случае провала плана она может погибнуть.

В итоге Борисенко все же поехала на переговоры с террористами. На блокпосту вблизи Веселой Горы ее встретили чеченцы, которые позвонили в уже оккупированный Луганск. Результатом стала договоренность, что в 15:00 состоится обмен, при условии, что украинцев приедут забирать только женщины-медики. Татьяна передала информацию в штаб, взяла с собой 20 мешков для тел, которые, по сообщению боевиков, должно было хватить. Однако вместе с Татьяной к посту пошел капеллан.

"В секунду на них из красной машины выскочили боевики: начали изо всех сил бить, надели мешки на голову и забросили в кузов. Везли долго, и Татьяна думала, что на расстрел. Но привезли в здание морга. Там внутри она увидела многих ребят в военной форме с украинскими флагами – все были сильно избиты, лица окровавленные. Там же на наручниках мертвым висел и водитель из их батальона, а в коридоре лежал боец ​​с разбитым черепом", – пишут волонтеры.

По их словам, сначала медик сидела в подвале с другими пленными: одного за другим их выводили на допросы, и в коридорах постоянно стояли громкие крики. Спустя какое-то время на допрос забрали и Борисенко.

Татьяна Борисенко

Татьяна Борисенко

Facebook "Повернись живим"

Женщину долго били, сломали нос, сильно повредили голову, порвали вещи. Медик вспоминает, что избиения происходили каждых два часа. Кроме того, террористы нагло бросались фразами о том, что "айдаровцев живыми не оставляют".

Позже Татьяну и еще 12 пленных забрали и отвезли в другое место. Там, по рассказам женщины, допрос вели люди из ФСБ или ГРУ РФ: чтобы убедиться, что она медик, новые палачи ставили профессиональные медицинские вопросы. А еще они интересовались грузинами в украинских подразделениях.

"В плену террористов Татьяна провела 24 дня. Сначала ее вообще не кормили. Медик пила грязную воду из канистр, в туалет ходила под себя там, где сидела, и только поздно ночью или рано утром всех пленников выводили к вырытым в поле ямам. А еще однажды приехали чеченцы: они принуждали женщину к сексу, угрожая, что в случае отказа расстреляют наших бойцов. Как-то Татьяна решилась попросить другую камеру, на что в ответ ей ткнули пальцем на деревянный гроб: "Вот эту можем предложить", – рассказывают волонтеры об ужасах российского плена, которые пришлось пережить украинскому военному медику.

"Из нас пытались сделать животных... Хотели растоптать наше достоинство. Но нас не сломаешь. Хотя порой уже и хотелось пули в сердце – только бы не видеть этого ужаса вокруг", – вспоминает сама Борисенко.

В итоге защитницу Украины все же удалось освободить из плена оккупантов. Это случилось 2 октября 2014 года. В тот день состоялся обмен в Станице Луганской.

"На территории Украины "мама Таня", как потом ее стали называть ребята из "Айдара" и 128-й бригады, развернула флаг Украины, украшенный подписями бойцов, которые оставались в плену. Это помогло некоторым семьям узнать, что их сыновья еще живы", – завершили волонтеры рассказ о медике-героине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о нечеловеческих пытках, которым людей подвергали террористы "ЛНР", впервые рассказала луганчанка Виктория Воронин. Ее освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Повернись живим Новости ЛНР Вооруженные силы Украины
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Принуюлали к сексу))) очень смешная история))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Били и насиловали, потом снова били и насиловали... Скудна украинская фантазия...
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