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В "ЛНР" объявили охоту на мужчин: всплыла ужасная история переселенца из Киева

5.3тЧитать новость на украинском

"Власти" так называемой ЛНР начали настоящую охоту на мужчин призывного возраста из-за отсутствия желания местных жителей добровольно мобилизоваться в их формирования.

Об этом в эфире ObozTV заявил участник АТО и волонтер Мирослав Гай.

"У моего друга работал на предприятии переселенец из Луганска. Он детей туда возил, чтобы показать родителям. Его предупреждали: дружище, это большой риск, подумай о семье. Он туда поехал один, наш блокпост проехал, а на том его арестовали и поставили штамп невыездного. Потом загнали в военкомат. Сейчас он пишет нам в Viber, что прошел учебку и его отправляют на фронт", - рассказал он.

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По его словам, подобные случаи должны заставить задуматься переселенцев призывного возраста в целесообразности поездок на оккупированные территории.

"В принципе у них мобилизованных на фронт не отправляют, они заставляют подписать контракт, но сам факт, что человека практически насильно загнали. Сейчас человек сидит в казарме, откупиться не получилось, ждет, что окопы пошлют копать, или на фронт, и он там погибнет. Его заставят стрелять, а наши дадут ответ и до свидания. Два ребенка в Киеве, жена в Киеве. Прекрасная ситуация, давайте продолжим ездить дальше", - резюмировал волонтер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти ЛНР" объявили в оккупированном Луганске мобилизацию.

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Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости ДНРНовости Новороссии
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