"Принудить х*нту к миру!" Террористы пригрозили Зеленскому расправой

Террористы "ЛНР" обвинили украинскую сторону в обстрелах их позиций на Донбассе и пригрозили президенту Владимиру Зеленскому.

Представитель так называемого командования "ЛНР" заявил, что готовы нанести "контрудары" по украинским военным.

"Мы вынуждены принять адекватные меры по сдерживанию врага. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на украинскую сторону, не способную держать взятые на себя обязательства", - дерзко заявили оккупанты.

"Если Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы", - пригрозили террористы.

Зеленский на Донбассе president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона продолжает придерживаться режима тишины на Донбассе, однако оккупанты накануне развязали кровавые бои.

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