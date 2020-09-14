"Пример мужества и чести": истории 5 героев, погибших на Донбассе во время "перемирия"

Первая декада сентября 2020 года ознаменовалась "юбилеем" – первой тысячей вражеских обстрелов с момента начала "полного и всеобъемлющего прекращения огня", которое было объявлено в конце июля. С начала месяца на фронте также погибли пять воинов – их жизни забрали пуля снайпера, вражеская мина и пожары, которые свирепствовали на Донбассе с конца августа. О тех, кто отдал жизнь на фронте вопреки мантре о достигнутом перемирии – OBOZREVATEL предлагает вспомнить.

Артем Бондаренко, 25 отдельная воздушно-десантная бригада

Старшина, главный сержант 9 роты 25 ОВДБр Артем Бондаренко из города Днепр. На войне он с 2014 года. Защищать Украину пошел добровольцем. Прошел большинство горячих точек войны на Донбассе, воевал в Песках, под Донецким аэропортом, в Авдеевской промзоне.

2 сентября 2020 года, во время ликвидации пожара на Луганщине, военнослужащий пропал без вести. А уже на следующий день командование десантно-штурмовых войск Украины сообщило: тело Артема Бондаренко было найдено под завалами блиндажа. По официальной версии, десантник пытался спасти военное имущество, когда до блиндажа добралось пламя – он задохнулся в дыму.

В течение 2-3 сентября военнослужащие вместе с работниками ГСЧС ликвидировали масштабные степные и лесные пожары под Станицей-Луганской, Лобачево, Зайцево, Новолуганским. Силы ООС в огне потеряли 2 единицы техники, двое военнослужащих получили ожоги, спасая местное население от пожара.

В день, когда погиб Артем Бондаренко, было зафиксировано 24 источника возгорания сухой травы. И побратимы павшего воина не сомневаются в том, что эти пожары – не случайны: боевики умышленно совершают поджоги, чтобы нанести украинским армейцам материальный ущерб и потери, а также попутно выявить позиции ВСУ в "зеленке". Подобное они практикуют ежегодно.

"Брат, прости, что меня не было рядом. Я всегда буду помнить, и я им не прощу", – обещает в комментариях к сообщению о гибели Бондаренко один из побратимов.

"В сложных ситуациях он всегда был примером мужества, выдержки и чести, добрым и порядочным человеком. За это его любили и уважали солдаты", – сообщают в командовании ДШВ.

Виталий Грицишин, 46 отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина"

Виталий Зиновьевич Грицишин родился 12 июля 1982 года в Павлограде на Днепропетровщине. В армию был мобилизован в 2015 году, по завершению службы в 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Старший солдат 46 ОШБ "Донбасс" 54 ОМБр. До этого проходил службу в 93 ОМБр.

5 сентября Виталий Грицишин вместе со своим подразделением пытался потушить пожар вблизи пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Вместе с побратимом на определенном этапе он оказался отрезанным огнем от других военнослужащих. Согласно официальным заявлениям Штаба ООС, обоих воинов пытались разыскать еще около суток. Так, утром 6 сентября командование сообщало, что поиски продолжаются. Однако позже в тот же день стало известно: и Виталий Грицишин, и его сослуживец Владимир Хоменко погибли. Пытаясь обойти очаг огня "серой зоной", они подорвались на вражеской мине.

У Виталия Грицишина остался сын Назар.

"Мой папа для меня был другом. Мы каждое лето ездили вместе на море, в свободное время дома – играли в танки. Вообще очень весело проводили время", – вспоминал об отце сын во время похорон.

Именно имя сына – Назар – Виталий написал на своем бронежилете, который надевал на боевые дежурства. Однако 5 сентября он его не защитил.

"Он был добрым и чутким человеком, хорошим другом. На него всегда можно было положиться, быть уверенным в том, что он не подведет", – вспоминают о погибшем боевые побратимы.

Кроме сына, у Виталия Грицишина остались пожилые родители и брат.

Владимир Хоменко, 46 отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина"

Владимир Петрович Хоменко родился 18 августа 1985 года в Доброполье Донецкой области. До войны работал на шахте. А в 2015 году ушел на фронт - не мог примириться с тем, что происходило на его малой родине.

"Он шел осознанно. Ну что я мог сказать? Я говорю: "Рискуешь". "Или я их, или они меня, а что делать", – так он ответил. Мне 70, сын был вдвое младше меня. Самое страшное – хоронить детей", – позже скажет отец воина Петр Хоменко.

Владимир служил командиром пулеметного взвода 46 ОШБ "Донбасс" 54 ОМБр.

5 сентября он вместе с боевым побратимом Виталием Грицишиным оказался отрезанным от своего подразделения в результате пожара. Пытаясь спастись от огня, военнослужащие вышли на вражеское минное поле в "серой зоне" – и подорвались на мине. Оба воина погибли от полученных ран.

"Владимир находился на своей позиции на боевом дежурстве, когда начался пожар. Большое пламя отрезало его от маршрута отступления. Спасаясь от огня, в задымлении он двинулся к "серой зоне", чтобы обойти пламя, где и попал на неизвестное взрывное устройство и получил ранение, несовместимое с жизнью", – сообщили на Facebook-странице Добропольского ОМВК.

"Он был хорошим человеком, дисциплинированным и обязательным, он был патриотом своей страны и своей земли. Кроме сильной любви к своим родителям и сестрам, у него была огромная любовь к своей Родине, которой он был верен до самого конца", – таким вспоминают воина побратимы.

"Он говорил:" Как гляну в интернет, а там полгорода сепаратюги". Это его слова. Мне, говорит, стыдно. Пожалуй, его невестой Украина и была. Настолько он за нее переживал. Настолько слово "Украина" прошло через его сердце", – цитировали СМИ речь учительницы Владимира, сказанную ею на церемонии прощания с воином.

Собственную семью Владимир Хоменко создать не успел. Дома его ждали отец, две сестры и четверо племянников.

Тарас Кубийович, 14 отдельная механизированная бригада

Тарас Степанович Кубийович родился 24 октября 1970 года в селе Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

До войны много лет занимался предпринимательством. Когда началась война, ушел добровольцем защищать Украину, на фронте – с 6 сентября 2015 года.

Был ранен, однако, пройдя лечение, вернулся на службу, заключив контракт с ВСУ. В 2018-м Тарас попытался вернуться к мирной жизни. А в мае 2020-го подписал новый контракт, чтобы в июле отправиться в зону проведения ООС.

6 сентября младший сержант 14 ОМБр Тарас Кубийович находился на ВОПе "Барс" на Бахмутской трассе неподалеку от села Крымское, что на Луганщине. Там в него и попал вражеский снайпер. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"6 сентября в результате циничного и подлого срыва перемирия вооруженными формированиями Российской Федерации вражеская пуля оборвала жизнь нашего побратима, младшего сержанта Кубийовича Тараса Степановича... Война продолжается... Безжалостная, грязная, бесчестная... Брат, помоги нам с небес... Помоги уничтожить русскую гниль, что отравила украинскую землю, что никогда не имела и не имеет чести, отомстить за каждого погибшего украинского воина... Покойся с миром, побратим", – написали боевые товарищи погибшего воина на странице бригады.

"Жаль, Тарас, что в этой жизни мы уже не увидимся. Ты оставил о себе добрую память, как любящий сын, всегда помогал маме, ласковый брат, который заботился об Иване и Руслане, верный и искренний друг. Пусть будет легкой для тебя земля, которую ты окропил своей кровью для того, чтобы мы не потеряли нашу независимость. Знаю, что Бог примет тебя в свое Светлое Царство, где нет ни боли, ни слез, ни скорби. Покойся с Богом, мой хороший мальчик", – написала учительница Тараса Мария Павликовская на своей странице в Фейсбук.

Она также сообщила, что о гибели сына его мама, которая самостоятельно растила троих детей, узнала из публикаций в СМИ. "Как же им первенство потерять? Лучше уж человечность", – констатировала Павликовская.

У павшего воина остались жена и дочь, мама, два брата и сестра.

Руслан Волков, 35 отдельная бригада морской пехоты

Руслан Михайлович Волков родился 4 января 2000 года в городе Ананьев Одесской области.

О его жизни до подписания контракта практически ничего не известно. Служил огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216 35 ОБрМП.

Вместе с побратимом 6 сентября Руслан ехал на автомобильной разливной станции АРС-14, чтобы погасить очаги тления в районе пгт Новгородское, что на Луганщине: к тому моменту область уже вторую неделю страдала от масштабных пожаров, которые, вероятно, начались в результате умышленных поджогов, совершенных боевиками. Машина-"поливалка" наехала на взрывное устройство – и загорелась. Оба военнослужащих в результате взрыва получили серьезные ранения и ожоги. Особенно сильные повреждения получил Руслан Волков: от огня пострадало 90% тела.

Военнослужащих доставили в больницу. Врачи в течение суток боролись за жизнь парня, но безуспешно: 7 сентября сердце Руслана Волкова остановилось.

Молодому морпеху было всего 20 лет.

Похоронили Руслана Волкова в родном городе.

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