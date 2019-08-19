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"Применяли трофеи!" В "ДНР" всполошились из-за доказательств против России по Иловайску

1.3т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" бурно отреагировали на появление доказательств об участии регулярной армии России в боях за Иловайск и поспешили отолгаться.

Как пишет Интерфакс, "заместитель начальника управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в боях под Иловайском якобы участвовали танковые подразделения псевдореспублики, сформированные на основе трофейной украинской техники.

"Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась", – соврал террорист.

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Террорист Эдуард Басурин

Террорист Эдуард Басурин

Lenta.ru

Вместе с тем, он признал, что в сражении участвовали российские танки Т-72, однако попытался "присвоить" их Вооруженным силам Украины.

"На вооружении украинской армии находились различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль", – продолжил озвучивать кремлевские фейки Басурин.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа британских расследователей Forensic Architecture нашла новые доказательства участия российской армии в боях на Донбассе. В дальнейшем эти материалы будут использовать в иске против России в Европейском суде по правам человека.

Исследователи проанализировали данные со спутников, где была зафиксирована колонна военной техники из РФ, которая находилась на территории Украины. Это, в том числе, танки Т-72Б3, которые в то время использовались исключительно российской армией.

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Темы
Бои за Иловайск Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Эдуард Басурин
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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