Били минометами: террористы "Л/ДНР" нанесли удар по ВСУ

В течение суток 15 февраля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, обошлось без погибших и раненых.

Как сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по украинским позициям, а именно:

рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин;

неподалеку от Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза возле Широкино – из миномета калибра 82 мм – 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм – 5 мин, из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов – 22 мины;

рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе ООС.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе удастся завершить в течение пяти лет – до следующих выборов президента 2024 года.

Ранее террористы "Л/ДНР" на Донбассе устроили провокационные обстрелы позиций Объединенных сил ради высокопоставленных кураторов из России, которые приехали с проверкой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!