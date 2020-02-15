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15 февраля • обновлено в 20:07
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Били минометами: террористы "Л/ДНР" нанесли удар по ВСУ

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В течение суток 15 февраля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, обошлось без погибших и раненых.

Как сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по украинским позициям, а именно:

  • рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин;

  • неподалеку от Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;

  • в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • два раза возле Широкино – из миномета калибра 82 мм – 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм – 5 мин, из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов – 22 мины;

  • рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе ООС.

Били минометами: террористы "Л/ДНР" нанесли удар по ВСУ

112.ua

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Автор
Павел Заяц
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости ЛНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Убитых нет, раненных нет. Есть только обосравшиеся...но и те, от лютой ненависти к агрессору.
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Гончар Петр
Гончар Петр
Вам бы научится так обстреливать.. Чтобы с другой стороны тоже не гибли ни лбли ни дети ни солдаты.... Они там живут а ваши вояки пришли к ним в дом.... Может сделать список кто откуда в всу и по одной бомбочке по каждому месту.. Может поумнеете?!
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Скоро прочитаем,что в х у е в притащили очередной обоз обрубков:))))))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Разумовская Лина, зато за волонтёров можно быть спокойными. У них на кусок хлеба с маслом всегда будет.
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