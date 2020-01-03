Главная Новости
3 января • обновлено в 18:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Марина Петик
Марина Петик
Журналист Все статьи автора

''Жестко избивали и пытали током'': освобожденный из плена ''Л/ДНР'' военный дал интервью OBOZREVATEL

995
Читать материал на украинском

В канун нового 2020 года в Украину вернулись 76 пленных. Для семей освобожденных это стало настоящим праздником. Ведь их близкие годами сидели в подвалах и тюрьмах на оккупированной территории. Над многими издевались боевики.

Бывший военнопленный Василий Жемелинский в откровенном интервью рассказал OBOZREVATEL, как он отправился служить в армию, попал в плен к боевикам, как его пытали и заставляли сниматься в пропагандистских видео.

Когда вы отправились воевать?

– Служить я отправился сам, заключил контракт 15 марта 2016 года (тогда Василию был 21 год – Авт.). Три месяца я был в учебке во Львовской области, потом меня отправили в Кировоград, в 3-й полк особого назначения. Я сам родом с Кировоградской области. В полку прослужил полтора года связистом. Но так получилось, что я сломал сразу две ноги и несколько месяцев лечился. И когда вышел с больничного, то перевелся в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, тоже связистом.

Василий Жемелинский (справа) после возвращения из плена

Василий Жемелинский (справа) после возвращения из плена

Facebook Василия Жемелинского

А как попали в плен?

– В 2017 году, в конце октября, я отправился в АТО. Сначала я был на второй линии, а потом уже на первой. А 17 февраля 2018 года ночью я попал в плен. Как именно это произошло пока вам сказать не могу, потому что я еще не беседовал с СБУ, вероятно, я не могу пока об этом говорить.

– Хорошо, что было дальше?

– Пока меня вели в подвал, я успел попрощаться с жизнью, все похолодело внутри. Они всю дорогу угрожали, что сейчас будут меня резать. Я не знаю, кто эти люди, они были без опознавательных знаков, сепаратисты. В подвале я был один среди них. Меня били, один раз успели крутнуть на тапику – это когда к пальцам привязывают провода и пускают ток. Слава Богу, я остался жив.

Потом появился их "командир", который вел себя более лояльно. Меня допрашивали, а утром отвезли в Донецк. Когда подъезжали к городу, то мне на голову надели пакет, и я целый день был в нем, чтобы никого не смог видеть. Допрашивали весь день, среди сепаратистов был какой-то их "начальник", имен они не называли, но обращались к нему уважительно.

Новости
Остались в плену "Л/ДНР": появились имена и фото военных, которых еще не вытащила Украина

Потом меня вывели в другую комнату, там пакет сняли и я общался с их "представителем народной милиции" Бессоновым. Он потом еще несколько раз ко мне приезжал. Они снимали свои пропагандистские видео, давали листки с текстом, который я должен был выучить и произнести. Я отказывался, но они дали мне понять, что если не выполню, то мне будет плохо. Пришлось согласиться.

Сепаратисты снимали Василия на видео для своей пропаганды

Сепаратисты снимали Василия на видео для своей пропаганды

Скриншот видео

– Что нужно было говорить на видео?

– Всякий бред. Как мы служим, как с нами плохо обращаются в ВСУ. Эти видео есть в интернете. Мои друзья, которые меня хорошо знают и смотрели эти видео, говорят, что я в обычной жизни даже таких слов никогда не использовал. Это был просто заученный текст.

– Что было с вами после суточного допроса в Донецке?

– После допроса меня отвели на так называемую гауптвахту, в здании, где когда-то был офис Тимошенко. У меня была полностью отбита нога, я встать на нее не мог. Вечером привели гражданскую медсестру, она посмотрела и сказала, что ничего страшного, заживет. Тогда меня впервые покормили. На этой "гауптвахте" я просидел три месяца до 28 мая. Там тоже допрашивали. Я им сразу сказал, что никакой секретной информацией не владею. Им это не нравилось, они сразу начинали бить. Тогда я стал врать, коверкать информацию. Их это устроило. Ну, думаю, раз вас это устраивает, то пусть так и будет.

Василий Жемелинский

Василий Жемелинский

Скриншот видео

– С кем вы там сидели, что видели?

– Я долгое время был один в камере, потом уже ко мне подселили молодого парня, его звали Ярослав Мацура. Он месяц назад вернулся со срочной службы, сам жил в Мариуполе. На поминальные дни приехал сюда к бабушке и его сразу схватили. К парню приходили бабушка и мама, приносили ему передачки. Что с ним потом случилось, я не знаю. Там гражданских хватают просто так, без разбора и творят с ними страшные вещи.

– Что именно, можете рассказать?

– Например, пытают током, надевают провода на пальцы и пускают ток. Или у них есть такая пытка, называется "дельфинчик": человека полностью раздевают и приматывают пищевой пленкой к столу. На лицо кладут мокрую тряпку и поливают водой, человек захлебывается. Другие ребята рассказывали, что при них два-три человека не выдержали пыток, побоев и умерли. Рассказывали, как бьют – заходят в камеру, ставят на колени у стенки, надевают на голову пакет и так бьют.

А потом их "суд" дал мне срок – 18 лет в колонии строгого режима якобы за свержение власти. У них там вообще, свои "законы", и сроки они дают не меньше 10 лет. Могут дать 20, могут и 30 лет.

Василий в колонии перед отправкой на обмен

Василий в колонии перед отправкой на обмен

Скриншот видео

В какой колонии вы сидели и что там происходило?

– После приговора меня вывезли в 32 колонию в Макеевку, там я был уже до обмена. Если в СИЗО нас называли "укропами", то в колонии – "немцами". Почему так, не знаю. Мы сидели в отдельном изолированном бараке, там были военные и гражданские. Уголовники находились отдельно от нас.

Подъем в 6 утра, зарядка, в 9 часов первая проверка. Ложиться нельзя, каждые два часа проверяют. Там нас уже не били. Самые тяжелые испытания происходят в первые дни после задержания, тогда жестоко бьют и пытают. Я помню, один мужчина сказал по этому поводу: я никогда не мог себе представить, что они могут сделать с человеком. Самые жестокие пытки происходят на "изоляции".

– Вам удалось за время плена связаться с родными, дать знать, что вы в плену?

– Только один раз. Примерно через 2,5 месяца ко мне снова приехали и сказали, что я должен выступить на пресс-конференции, дали текст. Я отказался. Тогда они сказали, что за это позволят мне позвонить маме. Из-за этого я согласился. Действительно, удалось поговорить с мамой. Она уже все знала, говорит, что через пару дней после того как меня взяли, знакомые увидели видео со мной и позвонили ей. Тогда она стала связываться по горячей линии, поднимать шум, чтобы как-то вызволить меня.

Новости
"Им некуда идти!" В "Феофании" озвучили тревожные данные об освобожденных пленных

– Как вы узнали, что вас будут обменивать?

– У нас в бараке был телевизор, там тоже показывали украинские каналы. Так мы и услышали об обмене. А 26 декабря к нам пришли и сказали написать заявления на помилование. Тогда стало ясно, что нас обменяют.

– Всех обменяли, кто с вами был?

– Нет. Двоих, кто был со мной в СИЗО, оставили там. Они тоже военные, но почему-то их не подтверждают. Это Станислав Панченко и Игорь Мирончук. Панченко уже дали 20 лет, а парню самому всего 20 лет от роду.

– Каковы ваши первые впечатления после обмена?

– Какие впечатления, мы очень рады, что нас освободили! Я очень благодарен нашему президенту за это, он сделал мне самый лучший новогодний подарок за всю мою жизнь. Меня мама встретила в аэропорту, а сейчас я в военном госпитале. Уже почти прошел все обследования. Врачи говорят, что здоровье нормальное, но надо лечить зубы.

Встреча наших пленных в аэропорту

Встреча наших пленных в аэропорту

Корреспондент

– Что планируете делать дальше, когда выпишетесь из госпиталя?

– Буду служить. Я и сейчас действующий военный. И надеюсь, что если все будет хорошо, то продолжу службу и дальше.

–​​​​​​​ А не боитесь возвращаться туда? У вас есть девушка, что она говорит?

– Я уже отвык от гражданской жизни, не вижу себя тут. У меня есть девушка, точнее я общаюсь с ней и хотел бы на ней жениться. Она из соседнего села, мы с ней давно дружим. А когда я попал в АТО, то задумался и у меня появились планы на нее. Она тоже ждала меня, очень переживала когда я попал в плен. Писала мне в Фейсбук, но все пароли у меня забрали и, конечно, я не видел ничего и ответить не мог. Она говорит, что не надо снова возвращаться на службу, она не хочет. Но я успокаиваю ее, обещаю, что переведусь в другую часть, буду в городе и постоянно с ней. Но даже если и отправят на фронт, то я слышал, что после плена на первую линию уже не отправляют.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
военнопленные обмен боевики Донбасс пытки ООС
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Очередная бредятина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги