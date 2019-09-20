Главная Новости
20 сентября • обновлено в 12:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Будет переворот": Прилепин заговорил о свержении Путина

3.6т Читать материал на украинском

Российский писатель, террорист, который воевал в рядах "ДНР", Захар Прилепин заявил, что настроения в России приближают совершение переворота.

Признаки этого он увидел в реакции общественности на арест актера Павла Устинова. Ему дали три с половиной года колонии за якобы вывих плеча ОМОНовцу во время протестов в Москве. Прогнозом о высокой вероятности революции Прилепин поделился в статье для пропагандистского сайта оккупантов.

"Ощущения вполне определенные. Власть, которая могла бы опереться на большинство, своего собственного народа опасается. Поэтому реальной политической силы, представляющей большинство, — нет. Есть клубы миллионеров по интересам, выдающих себя за политиков, радеющих о народе. В этой ситуации активному меньшинству — все карты в руки. И меньшинство отрабатывает технологии перехвата власти в собственных целях", — написал он.

Новости
"Я/Мы Павел Устинов": за кого вступилась Собчак, Лазарев и другие

Захар Прилепин

Захар Прилепин

KP.UA

К так называемому меньшинству Прилепин отнес кремлевских игроков, которые понимают, что окажутся за бортом после 2024 года, значительную часть силовиков спецслужб, радикальную либеральную интеллигенцию, молодежь, а также культурную и финансовую элиту.

"В совокупности все названные не составляют и 10-15% населения, но переворот будет осуществлен именно в их интересах. Шансов для этого все больше. Публичных людей, которые в состоянии на хоровое "Доколе?!" — сказать: "Идите вы на *** со своим б***** Майданом", — все меньше", — обеспокоился писатель-террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Захар Прилепин Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
13
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Просю уточнить-так он сепар или не?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы,пейте галоперидол,стрыбайте в каструльках и спивайте свою похоронную щеневмерлу и будет вам анус с томосом
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Dell Alex, таких юморных сайтов нет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Макарский Александр, Шура, иди домой, тут водки нет. Вот что ж у вас за страсть такая - по чужим дворам шастать? Дома вам не сидится... Или дома приличных новостных сайтов нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel