"Будет переворот": Прилепин заговорил о свержении Путина

Российский писатель, террорист, который воевал в рядах "ДНР", Захар Прилепин заявил, что настроения в России приближают совершение переворота.

Признаки этого он увидел в реакции общественности на арест актера Павла Устинова. Ему дали три с половиной года колонии за якобы вывих плеча ОМОНовцу во время протестов в Москве. Прогнозом о высокой вероятности революции Прилепин поделился в статье для пропагандистского сайта оккупантов.

"Ощущения вполне определенные. Власть, которая могла бы опереться на большинство, своего собственного народа опасается. Поэтому реальной политической силы, представляющей большинство, — нет. Есть клубы миллионеров по интересам, выдающих себя за политиков, радеющих о народе. В этой ситуации активному меньшинству — все карты в руки. И меньшинство отрабатывает технологии перехвата власти в собственных целях", — написал он.

Захар Прилепин KP.UA

К так называемому меньшинству Прилепин отнес кремлевских игроков, которые понимают, что окажутся за бортом после 2024 года, значительную часть силовиков спецслужб, радикальную либеральную интеллигенцию, молодежь, а также культурную и финансовую элиту.

"В совокупности все названные не составляют и 10-15% населения, но переворот будет осуществлен именно в их интересах. Шансов для этого все больше. Публичных людей, которые в состоянии на хоровое "Доколе?!" — сказать: "Идите вы на *** со своим б***** Майданом", — все меньше", — обеспокоился писатель-террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

экс-главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в России быстрыми темпами растет недовольство нынешней властью в лице Владимира Путина.

В июне он заявлял, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.

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