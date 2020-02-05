"Имели бы "ХНР" и "ОНР"!" Прилепин размечтался о захвате новых областей Украины

Террорист Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду", заявил, что российские оккупанты якобы могли основать аналоги "Л/ДНР" в Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины.

Наглое заявление прозвучало на первом съезде его политсилы, фрагмент которого показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ополчение" должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать. Чем занять "ополчение" в мирное время, мы тоже знаем. К немирному времени мы тем более должны быть готовыми. Ближайший пример – если бы подобное "ополчение" имелось в России в 2014 году, то границы "Л/ДНР" проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Херсонскую, Одесскую, Харьковскую "народные республики", – поделился своими планами военный преступник.

Захар Прилепин ТАСС

Кроме того, он предложил закрепить в законодательстве страны-агрессора право поглощать целые государства под предлогом "референдумов".

"В понятие "цивилизованно" мы вкладываем один смысл – все, что способствует сохранению, усилению и расширению русской цивилизации – это цивилизованно. Тем не менее, если мы за цивилизацию и демократию в общечеловеческом смысле, то необходимо прописать законодательно, что Россия вправе принимать в свой состав другие государства, изъявившие желание стать частью России путем проведения "референдума", поддержанное 75% населения", – нагло высказался одиозный террорист.

Цимбалюк, в свою очередь, подчеркнул, что партия Прилепина, пропагандирующая такую имперскую риторику, была создана с одобрения Кремля и сможет принимать участие в выборах в нелегитимную Госдуму России в 2021 году. Журналист отметил, что все, что предлагает боевик, должно быть применимо исключительно к гражданам страны-агрессора.

"Российское "ополчение" должно действовать на российской территории. И было бы здорово, чтобы эти практики – подвалы, пытки, комендантский час – они привнесли в российскую действительность. Из оккупированных территорий в "митрополию". Люди, которые поддерживали вторжение в Украину, на это заслужили. Россиянам, может, надо орать не про "фашизм" в Украине, а чаще смотреть на себя в зеркало?" – посоветовал Цимбалюк оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя создание Прилепиным своей партии, российский адвокат Марк Фейгин заявил, что террорист "ДНР" – "собака на поводке", которую Кремль использует "в сугубо утилитарных целях".

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