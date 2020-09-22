Прилепин призвал Россию перейти в наступление на Донбассе

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, выступил с призывом пойти в атаку на украинскую армию.

В своем Telegram-канале Прилепин выразил возмущение тем, Украина отказалась прописать особый статус Донбасса в Конституцию.

При этом террорист даже не смог правильно написать фамилию министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

"Представитель Украины заявил о фактическом выходе Украины из Минских соглашений. Вице-премьер, отвечающий за реализацию Минских соглашений от Зеленского, Алексей Резник [Резников] заявил: "Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию". Ну, наконец-то. Давайте перейдём в наступление уже", – написал Прилепин.

"Как только дойдем до границ Донецкой и Луганской областей, Минский процесс тут же возобновится с новой невиданной силой. А то забыли август 14-го и зиму 15-го", – разразился угрозами он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений.

Также дипломат сказал, что никаких выборов в ОРДЛО 25 октября не будет. Он акцентировал на том, что выборы могут быть проведены только после деоккупации Донбасса.