Бьют, прикрываясь мирными селами: террористы на Донбассе устроили подлый обстрел

Российские оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили режим тишины. Они устроили минометный обстрел позиций Объединенных сил, стреляя из окрестностей оккупированного села Саханка.

Таким образом они лишили украинских защитников возможности открыть огонь в ответ, ведь в населенном пункте живет множество мирных граждан, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обстрел начался ночью, около 2:30. Сразу же после прилета первых мин военнослужащие, которые несли службу на наблюдательном посту, доложили мне, а я – на КСП роты. Личный состав разместил в укрытии. В общем противник выпустил в сторону нашей позиции около десятка мин. Впрочем, все они легли с перелетом в поле", – рассказывает старший позиции солдат Григорий.

Террористы бьют по ОС из окрестностей Саханки Facebook штаба ООС

Защитник добавил, что огонь ОС не открывали, поскольку миномет работал издалека, из-за окрестностей временно оккупированного села Саханка. После минометного обстрела враг до утра еще раз открыл огонь по укреплениям украинских воинов – из крупнокалиберных пулеметов "Утес" калибра 12,7 мм, а затем – КПВТ калибра 14,5 мм. Более того, утром противник использовал беспилотный летательный аппарат, который выполнил облет позиций ООС.

"Квадрокоптеры над нашими позициями пролетают низко, на высоте лишь 20-25 метров. Однако выйти из укрытия, прицелиться и сбить его опасно, ведь сразу же оператор, который сидит где-то в Саханке, сбрасывает с него гранаты – ВОГи. Неделю назад таким образом был поврежден наш микроавтобус – два ВОГа с "квадрика" упали ему на крышу. Один не разорвался, а другой пробил в крыше машины большую дыру. К счастью, никто не пострадал", – рассказал старший позиции.

Террористы бьют по ОС из окрестностей Саханки Facebook штаба ООС

Защитники также добавили, что мелких калибров враг сейчас на фронте не применяет – наименьший – это 12,7 мм, которым работают пулеметчики и снайперы противника. После этого к делу подключаются КПВТ, а уже после них – вооружение боевой машины пехоты БМП-2, то есть 30-милиметровая пушка и пулемет, а также 82-миллиметровые минометы.

Также оккупанты активно задействуют БПЛА, с которых сбрасывают на позиции гранаты, ведут аэроразведку и корректируют огонь минометов и автоматических станковых гранатометов.

Воин ООС Facebook штаба ООС

"На днях, когда начался обстрел из АГС, я доложил по телефону об этом и о появлении над позициями БПЛА противника. И как только я положил трубку и отошел на шаг от смотровой щели назад, как сквозь нее прилетел ВОГ, вдребезги разнеся "ТАПик" и изрядно пропахав землю возле него", – завершает рассказ о провокациях террористов старший солдат Григорий.

Усугубляется ситуация и активизацией на Донбассе вражеских снайперов, которые работают круглосуточно и особо рьяно атакуют смотровые щели. Так, недавно ОС получили информацию о том, что в Саханку прибыли две новые снайперские пары, поэтому украинские военные удвоили бдительность.

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