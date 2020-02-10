Главная Новости
10 февраля • обновлено в 11:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Бьют, прикрываясь мирными селами: террористы на Донбассе устроили подлый обстрел

884
Читать материал на украинском

Российские оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили режим тишины. Они устроили минометный обстрел позиций Объединенных сил, стреляя из окрестностей оккупированного села Саханка.

Таким образом они лишили украинских защитников возможности открыть огонь в ответ, ведь в населенном пункте живет множество мирных граждан, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обстрел начался ночью, около 2:30. Сразу же после прилета первых мин военнослужащие, которые несли службу на наблюдательном посту, доложили мне, а я – на КСП роты. Личный состав разместил в укрытии. В общем противник выпустил в сторону нашей позиции около десятка мин. Впрочем, все они легли с перелетом в поле", – рассказывает старший позиции солдат Григорий.

Террористы бьют по ОС из окрестностей Саханки

Террористы бьют по ОС из окрестностей Саханки

Facebook штаба ООС

Защитник добавил, что огонь ОС не открывали, поскольку миномет работал издалека, из-за окрестностей временно оккупированного села Саханка. После минометного обстрела враг до утра еще раз открыл огонь по укреплениям украинских воинов – из крупнокалиберных пулеметов "Утес" калибра 12,7 мм, а затем – КПВТ калибра 14,5 мм. Более того, утром противник использовал беспилотный летательный аппарат, который выполнил облет позиций ООС.

"Квадрокоптеры над нашими позициями пролетают низко, на высоте лишь 20-25 метров. Однако выйти из укрытия, прицелиться и сбить его опасно, ведь сразу же оператор, который сидит где-то в Саханке, сбрасывает с него гранаты – ВОГи. Неделю назад таким образом был поврежден наш микроавтобус – два ВОГа с "квадрика" упали ему на крышу. Один не разорвался, а другой пробил в крыше машины большую дыру. К счастью, никто не пострадал", – рассказал старший позиции.

Террористы бьют по ОС из окрестностей Саханки

Террористы бьют по ОС из окрестностей Саханки

Facebook штаба ООС

Защитники также добавили, что мелких калибров враг сейчас на фронте не применяет – наименьший – это 12,7 мм, которым работают пулеметчики и снайперы противника. После этого к делу подключаются КПВТ, а уже после них – вооружение боевой машины пехоты БМП-2, то есть 30-милиметровая пушка и пулемет, а также 82-миллиметровые минометы.

Также оккупанты активно задействуют БПЛА, с которых сбрасывают на позиции гранаты, ведут аэроразведку и корректируют огонь минометов и автоматических станковых гранатометов.

Воин ООС

Воин ООС

Facebook штаба ООС

"На днях, когда начался обстрел из АГС, я доложил по телефону об этом и о появлении над позициями БПЛА противника. И как только я положил трубку и отошел на шаг от смотровой щели назад, как сквозь нее прилетел ВОГ, вдребезги разнеся "ТАПик" и изрядно пропахав землю возле него", – завершает рассказ о провокациях террористов старший солдат Григорий.

Усугубляется ситуация и активизацией на Донбассе вражеских снайперов, которые работают круглосуточно и особо рьяно атакуют смотровые щели. Так, недавно ОС получили информацию о том, что в Саханку прибыли две новые снайперские пары, поэтому украинские военные удвоили бдительность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"ведь в населенном пункте живет множество мирных граждан" - когда это останавливало куйбергов? Сказал бы честно - пропили все стрелялки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
солдат григорий приехал из своего дома зарабатывать на чужбине деньги, убивая местных и еще чем то не доволен))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги