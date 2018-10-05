''Прикрываются Путиным'': в ''парламенте ДНР'' поскандалили из-за Губарева

В "парламенте" так называемой Донецкой народной республики произошла публичная ссора между "депутатами" сепаратистских организаций "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

Как сообщила директор "департамента информационного обеспечения министерства информации ДНР" Майя Пирогова в своем Telegram-канале, инцидент начался с выступления Александра Хрякова ("Донецкая республика").

По ее словам, по всей видимости, "депутата" возмутило заявление одного из претендентов на пост главы "ДНР" Павла Губарева о поездке в Москву и поддержке некоторых кремлевских чиновников и силовиков.

Павел Губарев

"Некоторые известные люди допускают себе публичные высказывания, которые компрометируют республику, являясь при этом откровенной провокацией. А когда я говорю им об этом открыто, они начинают юлить и утверждать, что это свобода слова", – заявил он с трибуны, обвинив таких людей "в работе в пользу противника".

По словам Хрякова, эти люди "прикрываются какими-то связями в администрации президента России, чуть ли не дружбой с самим Путиным, делают громкие политические заявления, и создают политические скандалы".

Он призвал "парламент" принять решение и рассмотреть "подобную противоправную деятельность".

В конце выступления Хрякова "депутаты" Евгений Орлов и Сергей Цыплаков (оба "Свободный Донбасс") вышли из зала. "Глава парламента" попыталась им указать на "недопустимость подобного поведения", но они хлопнули входной дверью, даже не обернувшись.

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист Павел Губарев заявил, что был в Москве и заручился там необходимой для участия в "выборах в ДНР" поддержкой не только представителей Кремля, но и силовых структур.