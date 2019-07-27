Прикрывают мародеров: террористов "ДНР" уличили в постановочных обстрелах

Террористы "Донецкой народной республики" проводят периодические обстрелы недействующей шахты им. Изотова в Горловке, выдавая их за провокации Вооруженных сил Украины.

Об очередных фейках террористов сообщило "Информационное сопротивление". Отмечается, что огонь по шахте и прилегающим территориям ведется силами одного из подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады.

"Оккупационная администрация форсировано демонтирует и вывозит металлические конструкции с шахты им. Изотова (законсервирована в 2012-м году). С целью сокрытия и маскировки данных действий от местных жителей оккупационные власти организовали, на время проведения работ, периодические обстрелы", – сказано в сообщении.

Напомним, недавно террористы "Л/ДНР" сняли нелепое фейковое видео о ВСУ, показав, как они якобы открывают огонь на Донбассе во время перемирия.

Боевики сыграли нетрезвых украиноязычных военных в балаклавах и одежде с националистической символикой.

Иллюстрация. Террорист "ДНР" ngnews.org

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса". Так, космонавт и герой России Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом она видела как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", — заявила Серова.

Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда"заявили, что попали под минометный обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

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