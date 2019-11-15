Прикопал землей: пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой. Фото

В оккупированном Россией Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю Дашу Пилипенко.

Как сообщает Следком РФ, к смерти ребенка причастен отчим девочку. В ходе допроса мужчина признался в убийстве.

Как установило следствие, днем 12 ноября мужчина убил малышку и спрятал ее тело недалеко от дома, прикопав землей.

"Затем с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство (Украину – Ред.), однако ему этого сделать не удалось. По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки", – говорится в сообщении.

Даша Пилипенко Комсомольская правда

В ходе следственных действий, с подозреваемым выехали на местность, где он указал конкретное место, где спрятал тело девочки.

Российские правоохранители начали уголовное дело в отношении жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы и сокрытии ее тела (п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ).

Поиски пропавшей девочки в Крыму Следком РФ

Поиски пропавшей девочки в Крыму Следком РФ

Поиски пропавшей девочки в Крыму Следком РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, к поискам Даши Пилипенко привлекли около 300 волонтеров и вертолет. 23-летняя мать ребенка находилась на работе в Китае, но вылетела домой сразу после того, как узнала о произошедшем.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!