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15 ноября • обновлено в 10:01
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Прикопал землей: пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой. Фото

3.1т
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В оккупированном Россией Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю Дашу Пилипенко.

Как сообщает Следком РФ, к смерти ребенка причастен отчим девочку. В ходе допроса мужчина признался в убийстве.

Как установило следствие, днем 12 ноября мужчина убил малышку и спрятал ее тело недалеко от дома, прикопав землей.

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"Затем с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство (Украину – Ред.), однако ему этого сделать не удалось. По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки", – говорится в сообщении.

Даша Пилипенко

Даша Пилипенко

Комсомольская правда

В ходе следственных действий, с подозреваемым выехали на местность, где он указал конкретное место, где спрятал тело девочки.

Российские правоохранители начали уголовное дело в отношении жителя села Кропоткино, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы и сокрытии ее тела (п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ).

Поиски пропавшей девочки в Крыму

Поиски пропавшей девочки в Крыму

Следком РФ

Поиски пропавшей девочки в Крыму

Поиски пропавшей девочки в Крыму

Следком РФ

Поиски пропавшей девочки в Крыму

Поиски пропавшей девочки в Крыму

Следком РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, к поискам Даши Пилипенко привлекли около 300 волонтеров и вертолет. 23-летняя мать ребенка находилась на работе в Китае, но вылетела домой сразу после того, как узнала о произошедшем.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф, Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
умер ребенок Крым
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