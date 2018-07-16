Прикинуться лосем: контрабандист удивил пограничников

В Волынской области на границе с Польшей пограничники нашли в лесу имитаторы следов лося, которые планировали использовать для незаконного пересечения границы.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, во время патрулирования на участке отдела "Новогрузьке" офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда вблизи границы нашел полиэтиленовый пакет, который был замаскирован в траве.

Правоохранитель обнаружил в свертке имитаторы следов лося. Вероятнее всего, контрабандист намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение пограничников.

Конструкцию изъяли в установленном порядке. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельца имитатора следов животного.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июне премьер-министр Владимир Гройсман озвучил план по борьбе с контрабандой. Первым и самым важным пунктом, без которого вся дальнейшая борьба теряет смысл, должно стать усиление уголовной ответственности за это преступление.