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Приказывал ставить клизмы и снимать на видео: в ВСУ вспыхнул секс-скандал

12.7тЧитать материал на украинском

Винницкая полиция открыла уголовное производство против командира военной части А-1358 Виктора Иванива, которого обвиняют в том, что он на протяжении года домогался своей коллеги.

Заявление правоохранителям 24-летняя лейтенат Виктория Сикал подавала уже не раз, но в Хмельницком, где все и происходило, над откровением девушки только посмеялись, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что руководитель якобы регулярно предлагал Сикал вступить в половую связь в обмен на "легкое несение службы".

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В ВСУ вспыхнул секс-скандал: что произошло

humanrights.org.ua

Как предполагают в Центре информации про права человека, мужчина положил глазом на коллегу в первый же день ее службы. "Командир приказал мне сесть в свою гражданскую машину и привез к избушке в лесу. Там он предложил свое покровительство и легкое прохождение службы в обмен на секс с ним", – рассказала Сикал.

В течение года домагательства якобы повторились несколько раз. При этом, по словам девушки, Иванив склонял ее к сексуальной связи и с другими мужчинами, которых нужно было "раздеть и задобрить".

"В августе я во время суточного наряда находилась в комнате отдыха, он пришел с другим военнослужащим и сказал: "Раздевайся, ложись, к тебе богатыри пришли, будешь нас обслуживать", – продолжила лейтенант.

В ВСУ вспыхнул секс-скандал: что произошло

humanrights.org.ua

В ВСУ вспыхнул секс-скандал: что произошло

humanrights.org.ua

Женщина утверждает, что из-за ее отказа командир создавал ей осложнения во время несения службы, отказывал в отпусках и не позволил рекомендованную врачом госпитализации, когда она заболела.

Как выяснилось, это не единственный грешок, в которых обвиняют Иванива. Командир якобы "лечил" от пьянства военнослужащих клизмами и приказывал снимать это на видео.

"Он приказывал ставить клизму и заставлял других военнослужащих снимать на камеру. По воинской части гуляет много этих видео. А потом шантажировал военных, чтобы они служили. Он шантажировал. Я свидетелем не был, но солдаты жаловались", – рассказал его бывший заместитель подполковник запаса Виктор Мищук.

Тогда, по словам военного, расследование замяли, а нынешнее уголовное дело просто зависло в воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разразился секс-скандал с сотрудником Нацполиции.

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Место
УкраинаХмельницкий
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Он - старый солдат, и не знает слов любви...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
не удивлен! страной правит опг порошенко
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