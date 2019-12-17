"Прикарманил" 738 тысяч: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Его уличили в злоупотреблении служебным положением и незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ, а также на странице главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в Facebook.

"17 декабря 2019 года детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением. Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 – октября 2018 года бывший парламентарий незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице.

НАБУ "ГолосUA"

Однако оказалось, что на самом деле у нардепа была своя недвижимость в Киеве, но он специально скрыл эту информацию. В НАБУ уточнили, что расследование по данному факту было начато в октябре 2018 после соответствующих публикаций в СМИ.

В свою очередь Холодницкий добавил, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ начало досудебное расследование против депутатов от президентской партии "Слуга народа" Андрея Холодова, Александра Дубинского и Александра Юрченко. Парламентариев подозревают в противоправных действиях при осуществлении законотворческой деятельности.

А в конце ноября НАБУ и прокуроры САП сообщили бывшему нардепу Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению в недостоверном декларировании.

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