Прикарманил $60 млн: Израиль потребовал выдать олигарха Александра Грановского

Украинский миллионер из Одессы Александр Грановский может быть выдан израильскому правосудию. Соответствующее ходатайство государственной прокуратуры уже утвердил Окружной суд Тель-Авива.

Кроме того, стало известно, что 29 октября международный отдел прокуратуры Израиля направил соответствующий запрос властям Украины, сообщают "Вести. Израиль по-русски".

Как сказано в решении суда, Александр Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах адресу не представляется возможным". Так как миллионер уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.

В январе 2018 года в Окружном суде Тель-Авива бизнесменам Александру Грановскому, Григорию Гуртовому и Иосифу Шнеурсону были предъявлены обвинения в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в $60 миллионов.

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В этой связи отмечалось, что у Александра Грановского и его партнеров, помимо крупного бизнеса в Украине , было немало деловых интересов в Израиле. Созданные им компании владели акциями крупных израильских концернов. Обвинения касаются деятельности олигарха в 2012-2016 годах.

Обвинительное заключение было отправлено Александру Грановскому и другим фигурантам при содействии органов правосудия Украины, однако никакого ответа не последовало. В мае 2018 года государственная прокуратура Израиля начала продвигать вопрос о выдаче ордера на принудительную доставку обвиняемого в суд.

По данным СМИ, олигарху принадлежит холдинг, который управляет принадлежащими ему банками, отелями, медиаресурсами и прочим. В свое время он пытался приобрести холдинг IDB. Согласно подозрениям, для покупки этой компании была выстроена финансовая пирамида.

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Украинские власти также вели несколько уголовных дел против Александра Грановского по подозрению в уклонении от налогов, но до суда ни одно из этих дел доведено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году ГПУ объявила подозрение олигарху Александру Грановскому за его непосредственную связь с табачным монополистом "Тедис" — ребрендированным "Мегаполисом", к которому имеет отношение российский олигарх Игорь Кесаев, владелец завода имени Дегтярева, поставлявшего оружие для захвата "зелеными человечками" украинского Крыма в марте 2014 года.