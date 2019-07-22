"Приходится выжигать железом!" Пушилин выдвинул новое обвинение против Украины

Глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин обвинил украинские власти в коррупционных схемах.

"Коррупцию приходится выжигать каленым железом и, к сожалению, это наследие у нас очень прочно вселилось в умах не только чиновников, но и граждан. И здесь подход должен быть с двух сторон: нужно отвыкать давать взятки, необходимо бороться с чиновничьим беспределом", — заявил он в интервью ФАН.

По мнению Пушилина, люди не верят, что ситуацию можно изменить, поломать.

Денис Пушилин Антикор

"А мы в рамках законного поля, конечно же, можем действовать только исходя из заявлений, обращений и прочего. Сейчас на каждое заявление правоохранительные органы реагируют, и все это происходит под моим личным контролем. На данный момент в разработке находится достаточно большое количество чиновников. Факты уточняются, собирается доказательная база. У нас достаточно большое количество людей, которые уже осуждены, но еще больше нам предстоит выявить", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин заявил, что "республика" готова к прямому диалогу с Киевом, однако только на условиях оккупантов.

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