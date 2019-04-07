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"Приходите в понедельник!" В офисе ОБСЕ выставили за дверь чудом выжившего украинского волонтера

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Автомобиль с украинским волонтером Еленой Розвадовской попал под обстрел террористов на Донбассе.

Об этом правозащитница сообщила в Facebook, отметив, что в офисе ОБСЕ проигнорировали ее визит.

"С СММ ОБСЕ не сложилось. Приехала в Северодонецк, в их офис, специально сообщить об обстреле гражданских и меня с порога отправили домой: приходите в понедельник, мол, сейчас никого в офисе. Ну да, суббота, 5 вечера, я понимаю, но стреляют не только в рабочие часы", - возмутилась она.

Розвадовская уточнила, что обстрел произошел в центре поселка Золотое-4.

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"Снаряд разорвался рядом с моей машиной, потому что я помню только сильный бабах слева, стекло, которое разлетается, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу "газуй, газуй, газуй" от пассажира сбоку", - отметила она.

В ОБСЕ выставили за дверь чудом выжившего украинского волонтера

Елена Розвадовская, Facebook

В ОБСЕ выставили за дверь чудом выжившего украинского волонтера

Елена Розвадовская, Facebook

В ОБСЕ выставили за дверь чудом выжившего украинского волонтера

Елена Розвадовская, Facebook

В ОБСЕ выставили за дверь чудом выжившего украинского волонтера

Елена Розвадовская, Facebook

По словам волонтера, один из осколков пробил дырку возле бензобака, второй - возле мотора.

Елена Розвадовская

Елена Розвадовская

Елена Розвадовская, Facebook

"Посыпалось мое окно слева на меня, при этом у меня ни одной царапины (и правда невероятно, ведь стекло было даже у меня в капюшоне, и в волосах, и просто везде, но ни царапинки на лице). Еще одно застряло в лобовом стекле прямо напротив пассажирского сиденья", - добавила правозащитница.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины ранее нашла огромный склад с боеприпасами, который обустроили террористы "ЛНР" на Донбассе.

В зоне боевых действий также была замечена военная техника российских оккупантов. Они разместили ее вблизи населенного пункта Южная Ломуватка.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Чубатую мразь в дверь гонят, а она в окно лезет!
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3
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Самопиар...надо Федя...нада
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4
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Причем здесь ОБСЕ ? Хуярят ВСУ, вот туда и с претензиями пусть обращается.
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9
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D SS
D SS
Малахoв Егор, ОБСЕ легли род рашку за бабло и этим все сказано
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