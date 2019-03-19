Приговор Зайцевой и Дронову: адвокат указал на странности

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, осужденные по делу о роковом ДТП на улице Сумской в Харькове, могут обжаловать решение суда. Ведь приговор, в котором обоих водителей признали одинаково виновными, является довольно странной.

На это обратил внимание адвокат Вадим Володарский, сообщает "ГолосUA", подчеркнув, что итоги рассмотрения апелляции будет сложно спрогнозировать.

"Любой приговор, вынесенный судом первой инстанции из процессуальных соображений, безусловно, обжалуется. В данном случае адвокатами обоих осужденных будет подана апелляционная жалоба. Терять им нечего, так как в обоих случаях назначено максимальное наказание. Было бы странно, если бы такая апелляция не была подана. Другой вопрос, каким будут результаты этой апелляции", — сказал правозащитник.

Зайцева и Дронов Politeka

По словам Володарского, сама формулировка обвинения и обвинительного приговора, когда при столкновении на перекрестке были осуждены оба водителя, вызывает вопросы.

"В данном случае возможны два варианта. Либо Зайцева выехала на перекресток на только что переключившийся сигнал светофора, и в этом случае она имела право продолжать движение, опираясь на пункт 8.11 ППД, который это разрешает. Дронов должен был предоставить ей возможность завершить проезд перекрестка. Если же Зайцева выезжала на красный сигнал светофора, то Дронов имел полное право находиться на перекрестке. Есть только два варианта развития событий. Каким образом обвинение сформулировали так, что виновны оба водителя, с юридической точки зрения непонятно", — подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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