Приготовился к смерти: киборг рассказал, как попал в легендарный ДАП

Боец 90-го отдельного аэромобильного батальона ВСУ 40-летний Евгений Терещенко рассказал, что готовился к смерти, перед тем, как попал в донецкий аэропорт в декабре 2014 года.

Его историю публикует Gazeta.ua.

"В новый терминал ДАПа приехали ночью. Перед тем простояли на "взлетке" в подбитом из гранатомета БТРе. Он горел, но никак не мог вспыхнуть толком ", - рассказал он.

О своем спасении говорит не без волнения.

"Подъехала целая "коробочка" (бронетранспортер) и эвакуировали нас. Тогда не контролировал свои эмоции - столько в крови адреналина было. Затем пришло ощущение радости от того, что добрался в ДАП живым. Я уже приготовился к смерти", - сообщил боец.

Однако, затем последовала жестокая реальность.

"Когда добрались до места, почувствовал страх, непонимание того, что происходит.В новом терминале освещения не было. Лампочки висели, но уже не работали. Сначала растерялся. Но через полчаса уже вступил в боевой пост. Позиция у меня называлась "Ромео". В темноте ориентироваться помогал тепловизор", - вспомнил Евгений Терещенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее "киборг" Андрей Шараскин заявил, что Украина не может существовать без доверия людей друг к другу и к государству.