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4 марта • обновлено в 16:49
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Приготовились бомбить с воздуха: оккупанты в Крыму устроили опасные маневры

4.3т
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Российская военная авиация начала масштабные учения во временно оккупированном украинском Крыму. К ним привлечены многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Как пишет "Крым. Реалии", в Черноморском флоте РФ рассказали, что самолеты отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов.

"Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника", – рассказали представители оккупантов.

Самолет РФ

Самолет РФ

РИА Новости

Всего в маневрах задействовано около 15 самолетов, в их числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР, которые отработали совместное пилотирование в парах и звеньях, а также провели совместную тренировку с кораблями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко заявил, что есть высокая вероятность того, что Россия захочет осуществить новое вторжение в Украину с моря осенью 2020 года.

  • В случае реализации этого сценария под угрозой могут оказаться Одесса, Николаев и Херсон.

  • А представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что группировка ВС РФ вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей, а также Крыма составляет около 87-90 тысяч военнослужащих.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Блин, до чего же дошло дилетанство (или лень) у Обоза - не могли даже фото соответствующего самолета поместить. Дорогие мои - на фото МИГ-31, скоростной перехватчик, не предназначенный для ударов по наземным целям. ДБЛ БЛД...
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Wick John
Wick John
Россия только учения проводит, а укро свиньи уже наложили в шаровары от страха
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Приготовились бомбить с воздуха, а когда будут бомбить с земли и воды.
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