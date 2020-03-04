Приготовились бомбить с воздуха: оккупанты в Крыму устроили опасные маневры

Российская военная авиация начала масштабные учения во временно оккупированном украинском Крыму. К ним привлечены многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Как пишет "Крым. Реалии", в Черноморском флоте РФ рассказали, что самолеты отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов.

"Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника", – рассказали представители оккупантов.

Самолет РФ РИА Новости

Всего в маневрах задействовано около 15 самолетов, в их числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР, которые отработали совместное пилотирование в парах и звеньях, а также провели совместную тренировку с кораблями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко заявил, что есть высокая вероятность того, что Россия захочет осуществить новое вторжение в Украину с моря осенью 2020 года.

В случае реализации этого сценария под угрозой могут оказаться Одесса, Николаев и Херсон.

А представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что группировка ВС РФ вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей, а также Крыма составляет около 87-90 тысяч военнослужащих.

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