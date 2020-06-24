Приехали с БТРом: бизнесмен рассказал, как Пушилин отобрал его дом в Донецке

Главарь "ДНР" Денис Пушилин вместе с семьей живет в одном из захваченных особняков на улице Соловьяненко в Донецке. Дом принадлежит выехавшему с оккупированного Донбасса бизнесмену Сергею Хановичу.

Как рассказал владелец в интервью телеканалу ДОМ, в родном городе он лишился многих объектов бизнеса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин", – отметил Ханович.

По его словам, сперва охранники особняка на улице Соловьяненко, 10/12, который располагается в районе парка Щербакова в Донецке, заметили "подозрительный" автомобиль, который стоял под домом несколько дней.

Бизнесмен Сергей Ханович (Телеканал ДОМ)

"Мы подходим – они молчат. Пробили, что это за авто, оказалось – их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в нем находится труп", – рассказываете бизнесмен.

Интерьер захваченного террористами "ДНР" особняка бизнесмена (Телеканал ДОМ)

Он подчеркнул, что даже после того, как террористов впустили и те убедились, что никаких трупов в доме нет, они заявили, мол, его все равно нужно опечатать, поскольку там "будут проводить следственные действия".

"А буквально на второй день туда въехал Пушилин… Вещи, фотографии – то, что им совсем не нужно, пропали. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго", – говорит Ханович.

Площадь захваченного особняка, в котором теперь живет Пушилин, составляет больше 1,5 кв. м (Телеканал ДОМ)

Бизнесмен добавил, что площадь его дома составляет больше 1,5 тысячи кв. м, в нем есть зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал, гаражи и заправочные станции.

"Теперь всем этим "пользуется Пушилин, владею я, юридически, по Закону Украины", – резюмировал Ханович.

Как сообщал OBOZREVATEL, на странице в соцсети главаря "ДНР" Дениса Пушилина появилось извинение за обстрел террористами "республики" жилых кварталов на Донбассе.