''Приехали наемники НАТО!'' В ''Л/ДНР'' подняли тревогу из-за ''терактов''

Террористы "Л/ДНР" заявили о прибытии на войну за укрепление независимости Украины на Донбасс военнослужащих НАТО.

Об очередном приступе паники оккупантов сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав видео выступления представителя "народной милиции ЛНР" Андрея Марочко.

"В зону конфликта продолжают прибывать иностранные наемники из НАТО", — заявил террорист, пояснив, что в населенном пункте Счастье были замечены американцы.

Андрей Марочко

По его словам, группа из 10 человек прибыла в населенный пункт Счастье и вызвала интерес у "представителей правопорядка" из-за общения на английском языке. Марочко заявил, что при проверке у них были обнаружены паспорта США, но после предъявления "одного документа" их отпустили.

"По нашим данным группа прибыла для проведения диверсионно-террористических актов", — заявил террорист, утверждая, что они готовили преступления как в "республике", так и на подконтрольных Украине территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы разразились заявлением о том, что бойцы ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление под покровительством США и Великобритании.