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''Приехали наемники НАТО!'' В ''Л/ДНР'' подняли тревогу из-за ''терактов''

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Террористы "Л/ДНР" заявили о прибытии на войну за укрепление независимости Украины на Донбасс военнослужащих НАТО.

Об очередном приступе паники оккупантов сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав видео выступления представителя "народной милиции ЛНР" Андрея Марочко.

"В зону конфликта продолжают прибывать иностранные наемники из НАТО", — заявил террорист, пояснив, что в населенном пункте Счастье были замечены американцы.

Новости
На Донбассе вспыхнули кровавые бои: у террористов потери

Андрей Марочко

Андрей Марочко

По его словам, группа из 10 человек прибыла в населенный пункт Счастье и вызвала интерес у "представителей правопорядка" из-за общения на английском языке. Марочко заявил, что при проверке у них были обнаружены паспорта США, но после предъявления "одного документа" их отпустили.

"По нашим данным группа прибыла для проведения диверсионно-террористических актов", — заявил террорист, утверждая, что они готовили преступления как в "республике", так и на подконтрольных Украине территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы разразились заявлением о том, что бойцы ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление под покровительством США и Великобритании.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНР
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Будь там НАТО ты бы не шепелявил в микрофоны а сдох, причем от страха.
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Местечковые селюки, кому нах.. нужны....
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Есть же вата которая в эту хню верит ))))
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минин евген
минин евген
Kiev Mangust, и из много
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