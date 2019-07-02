ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Приехали к царю": возле "дачи Путина" в Крыму засветились российские военные корабли

854Читать материал на украинском

Вдоль береговой линии поселка Олива на Южном берегу аннексированного Россией Крыма разместились российские военные корабли и катера береговой охраны.

Возле трассы Севастополь-Ялта, около населенного пункта, наблюдаются патрули Росгвардии на джипах, сообщает Крым.Реалии.

Военные корабли курсируют за несколько километров от берега, а патрульные катера охраняют периметр вокруг большого участка побережья, огороженного забором высотой 3-4 метра, пишет издание и добавляет, что местные жители называют территорию "дачей Путина".

Возле "дачи Путина" в Крыму засветились российские корабли

Возле "дачи Путина" в Крыму засветились российские корабли

Новости
''Игла Кащея'': появилась версия, почему Путин так вцепился в Крым

Время от времени патрульные катера плавают вдоль общественных пляжей Оливы, добавляет журналист.

По словам жителей Оливы, такое происходит каждое лето, в период, когда на даче ждут президента России Владимира Путина или кого-то из членов его семьи. Также местные говорят, что в это время люди в военной форме с автоматами перекрывают горные тропы вблизи населенного пункта, над трассой Севастополь-Ялта.

Как сообщает издание, на данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма.

Ситуация уже вызвала и реакцию сетей. На странице в Twitter блогер под именем "КРЫМский бандеровец" прокомментировал ее и написал, что, вероятно, кто-то из приближенных к "царю" пожаловал.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в партии Путина разгорелся скандал из-за имущества. Также стало известно, что в США всерьез заинтересовались доходами президента России.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel