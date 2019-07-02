"Приехали к царю": возле "дачи Путина" в Крыму засветились российские военные корабли

Вдоль береговой линии поселка Олива на Южном берегу аннексированного Россией Крыма разместились российские военные корабли и катера береговой охраны.

Возле трассы Севастополь-Ялта, около населенного пункта, наблюдаются патрули Росгвардии на джипах, сообщает Крым.Реалии.

Военные корабли курсируют за несколько километров от берега, а патрульные катера охраняют периметр вокруг большого участка побережья, огороженного забором высотой 3-4 метра, пишет издание и добавляет, что местные жители называют территорию "дачей Путина".

Возле "дачи Путина" в Крыму засветились российские корабли

Время от времени патрульные катера плавают вдоль общественных пляжей Оливы, добавляет журналист.

По словам жителей Оливы, такое происходит каждое лето, в период, когда на даче ждут президента России Владимира Путина или кого-то из членов его семьи. Также местные говорят, что в это время люди в военной форме с автоматами перекрывают горные тропы вблизи населенного пункта, над трассой Севастополь-Ялта.

Как сообщает издание, на данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма.

Ситуация уже вызвала и реакцию сетей. На странице в Twitter блогер под именем "КРЫМский бандеровец" прокомментировал ее и написал, что, вероятно, кто-то из приближенных к "царю" пожаловал.

Крым. Вдоль береговой линии поселка Олива на Южном берегу Крыма наблюдаются российские военные корабли и катера береговой охраны, а вдоль трассы Севастополь-Ялта - патрули Росгвардии. На горных тропах - автоматчики. Кто-то из приближенных к сцарю пожаловал https://t.co/8u09sHnC1j — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в партии Путина разгорелся скандал из-за имущества. Также стало известно, что в США всерьез заинтересовались доходами президента России.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!