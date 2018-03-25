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Приехала за паспортом: в Херсоне поймали сотрудницу "спецслужб ДНР"

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В Херсоне украинская контрразведка задержала "офицера" так называемых "спецслужб ДНР" Элину Борозенну.

Как передает ТСН, деятельность женщины связана с Крымом и Донбассом, где она пропагандировала "русский мир" и вербовала жителей оккупированных территорий и вооруженных бандформирований боевиков.

Борозенна – "младший лейтенант" так называемого "министерства госбезопасности" "ДНР". После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей "ДНР".

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По ее словам, работать на террористов ее убедил муж Иван Борозенний - бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ, после чего был отправлен в Донецк.

На подконтрольную Украине территорию Элина поехала, чтобы оформить загранпаспорт. "Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения", - пояснила сепаратистка, добавив, что среди террористов немало тех, кто так же получает или уже получил украинские документы.

Как писал "Обозреватель", ранее СБУ поймала главаря разведки "ЛНР".

Место
УкраинаХерсон
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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