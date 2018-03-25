Приехала за паспортом: в Херсоне поймали сотрудницу "спецслужб ДНР"

В Херсоне украинская контрразведка задержала "офицера" так называемых "спецслужб ДНР" Элину Борозенну.

Как передает ТСН, деятельность женщины связана с Крымом и Донбассом, где она пропагандировала "русский мир" и вербовала жителей оккупированных территорий и вооруженных бандформирований боевиков.

Борозенна – "младший лейтенант" так называемого "министерства госбезопасности" "ДНР". После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей "ДНР".

По ее словам, работать на террористов ее убедил муж Иван Борозенний - бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ, после чего был отправлен в Донецк.

На подконтрольную Украине территорию Элина поехала, чтобы оформить загранпаспорт. "Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения", - пояснила сепаратистка, добавив, что среди террористов немало тех, кто так же получает или уже получил украинские документы.

Как писал "Обозреватель", ранее СБУ поймала главаря разведки "ЛНР".