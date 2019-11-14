Приехал возглавить криминал в Киеве: силовики задержали "вора в законе" из Москвы

Сотрудники Управления стратегических расследований задержали в Киеве "вора в законе" по кличке "Лаша Сван".

Об этом в Telegram сообщает "Киев Оперативный". Сообщается, что уголовник находился в розыске Интерпола.

Джачвлиани Лаша по кличке Лаша Сван Киев Оперативный

"Интересного персонажа сегодня приняли сотрудники Управления стратегических расследований в Киеве. Зовут Джачвлиани Лаша Валерьянович. В криминальных кругах известный как "Лаша Сван". Имеет "громкий" статус "вор в законе". Короновали его в 1995 году в Москве", – сообщают авторы канала.

По их данным, мужчина привлекался за тяжкие и особо тяжкие преступления. Также сообщается, что он находился в розыске Интерпола.

"По оперативной информации в Киев приехал для того, чтобы возглавить и крышевать криминал в столице. Сегодня ровно 10 лет, как господин Лаша познакомился с правоохранителями Киева - в 2009 его с наркотой в кармане любезно приняли сотрудники УБОП города Киева", – утверждает "Киев Оперативный".

В сообщении говорится, что "вора в законе" задержали с поддельными документами и сейчас он находится в изоляторе для содержания лиц без гражданства. "С таким уголовным "букетом" его бы охотно приняли дома в Грузии", отмечают авторы канала.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинского "вора в законе" Андрея Недзельского по кличке "Неделя" избили и "раскороновали" за попытку устранить своего конкурента, другого уголовного авторитета, при помощи связей в полиции.

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