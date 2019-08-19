"Приехал убивать украинцев": в сети всплыло видео с белорусским наемником на Донбассе

В сети появилось видео допроса белоруса, который приехал на Донбасс воевать за террористов "ЛНР".

Ролик был снят еще в 2015 году, однако его распространили только сейчас. В частности, видео опубликовали на странице Dnipro в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мужчину поймали на Донбассе украинские защитники и устроили ему допрос. Как оказалось, террориста зовут Пацюк Евгений Евгениевич (позывной "Флэш") и он родом из города Борисов Минской области.

Пацюк "Флэш" Скриншот из видео

Террорист не медля рассказал, где воевал, и "сдал" личные данные командира.

Отметим, Пацюк фигурирует в базе сайта "Миротворец" как боевик НВФ, (1й бат. взвода разведки, "ЛНР" ), дислокация батальона - здание Луганского военкомата. Приехал на Донбасс через пункт сбора в городе Ростов-на-Дону (Россия), в начале января 2015 года, был взят в плен во время боестолкновения в районе Попасной 1 февраля 2015 года.

Пользователи бурно отреагировали на его рассказ. "Повесить на березе!", "Хорошее видео, для тех, кто хочет приехать в Украину с оружием", "Надеюсь на пожизненное в Украине останется", "Сидел бы себе дома, картоху сажал. Нет же, потянуло д*била на подвиги", – написали в комментариях.

Хер с минской области поубивать украинцев приехал!

В общем прокацапский п"дор. pic.twitter.com/nJ97YwZLAq — Dnipro (@dnipro63320759) August 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский наемник Валерий Иванов, который воевал на стороне террористов "ЛНР" и попал во Львовскую колонию, рассказал, зачем приехал на Донбасс.

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