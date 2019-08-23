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Приехал Сурков и грузят танки: террористы на Донбассе устроили загадочный "движ"

8.5т Читать материал на украинском

Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе.

Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице "Дружба". В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна.

Новости
"Л/ДНР" готовят к сливу: в России заговорили об уходе с Донбасса

Владислав Сурков

Владислав Сурков

DP.ru

Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении.

Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры.

"Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Денис Казанский считает, что россияне пытаются "слить" оккупированные районы Донбасса обратно под контроль Киева. Для этого пропагандисты пытаются всячески очернить бывших "строителей "Новороссии".

Напомним, что в феврале Сурков и один из экс-главарей "ДНР" Александр Бородай созывали в Москве так называемый Совет донбасских командиров-добровольцев. На нем обсуждался дальнейший план действий на востоке Украины.

Ранее Бородай проговорился о том, что самопровозглашенные "Л/ДНР" были созданы как временные меры для того, чтобы Донбасс стал полноценной частью России.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владислав Сурков Анатолий Штефан
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Зеленскому и его ОПГ- Донбасс без Крыма нам не нужен! Зеленский будешь его востанавливать за собственные деньги и сидя на Зоне! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! Опг зеленского отказывается называть окупированый Донбасс захватом России и продолжает торговать с окупантами попутно снабжая Донбасс светом и водой по 1 миллиарду доларов вслед за ОПГ Порошенко!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну в чукистанию ой в РФ их точно не возьмут))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В чуркорашию из точно не возьмут)))))))
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