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Приехал с НАТО воевать: появилось видео с фанатом "Л/ДНР" из Сербии

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В сети появилось видео с сербом Урошем с позывным "Серб", который воюет против Украины на стороне террористов "Л/ДНР".

Запись диалога с ним опубликована на видеохостинге YouTube. По словам мужчины, он воюет на Донбассе давно, а причиной является то, что в Украине "много иностранных войск", в частности - НАТО.

"Я видел, что они в Сербии натворили, на Косово, в Хорватии, и потом понеслось", – сказал наемник.

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Он добавил, что увидел земляков на Донбассе. В Москве знакомый помог ему отправиться к террористам. Кроме того, "Серб" рассказал, что в рядах наемников были постоянные мелкие ссоры, в результате чего часть из них отправилась домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с поляком, воюющем на стороне террористов.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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