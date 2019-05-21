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"Приду убивать ваших детей!" В Харькове поймали неадекватную женщину. Фотофакт

167.7тЧитать материал на украинском

В Харькове неадекватная женщина кидалась и избивала детей на детских площадках. После нападения на одну из прохожих с ребенком была вызвана полиция, которая задержала агрессоршу.

О ситуации в Facebook написала пострадавшая Яна Сажнева. По ее словам, задержанная грозилась убивать детей.

"Вот эта мадам бегает по ул. Ак. Богомольца и на соседним улицам, по детским площадкам и бьет детей! Сегодня стояла на остановке, ждала маршрутку, сын отошёл с другом на пару метров на тренажёры, прибежал через 3 минуты: "Там какая-то ненормальная нас прогнала матами оттуда". Я выглянула с остановки и вижу, что это существо несётся на нас, ударила моего сына, пощечину зарядила, я ее отталкивала, кричала на нее, у меня истерика, сын побелел от ужаса..." — рассказала женщина.

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Она утверждает, что буйную удалось остановить вмешавшимся мужчинам.

"Не могла от нее уйти, она кидалась. Сын убежать успел, я нет — она и мне зарядила хорошенько в висок , пока я пыталась вызвать полицию. Люди смотрели, двое мужчин не выдержали и кинулись на нее, оттащили от меня, кинули ее на траву. Кидалась она ещё на одну девушку и ее сына 3-4 лет", — пишет потерпевшая.

Приехавшие полицейские вызвали бригаду скорой помощи.

"Она орала, что пару дней ее подержат и она придёт убивать наших детей! Увезли ее, 4 человека написали заявления. В прошлом году она тоже кидалась на детей, мам. Были сняты побои и передано все в полицию, но дело дальше не пошло. Она опять бегает по площадкам и лупасит детей, плюется, маты такие... Страшно, а если завтра вернётся с ножом, кирпичом, палкой... Я в ужасе!" — написала Сажнева.

Местные жители в комментариях узнали нападавшую и утверждают, что это уже не первая ее выходка.

"Приду убивать ваших детей!" В Харькове поймали неадекватную женщину

"Приду убивать ваших детей!" В Харькове поймали неадекватную женщину

"Приду убивать ваших детей!" В Харькове поймали неадекватную женщину

"Приду убивать ваших детей!" В Харькове поймали неадекватную женщину

"Приду убивать ваших детей!" В Харькове поймали неадекватную женщину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине женщина зверски искалечила девочку-сироту.

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Место
УкраинаХарьков
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К Денис
К Денис
Аха ха.. Хохлоблядь... Перепила бояры)) то то все свинопсы все орут что-то про бояру... Оно вон что.... Лопают рыльники свиные ее=)))
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
Вона сука не попадала на мать яка за своего сына глаза выколет и на забор повесит
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
АлИБАБАЕВИЧ ,продать мать родину- фенька хохлов!
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