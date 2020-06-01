Причиной забастовки на КПП "Тиса" могла стать многолетняя коррупционная схема: СМИ раскрыли подробности

За забастовкой на пункте пропуска "Тиса" 31 мая, где водители "итальянских бусов" требовали от таможни оформлять их по старым правилам, может стоять многолетняя коррупционная схема, выстроенная владельцем ФК "Минай" Валерием Пересоляком и его окружением.

Как пишет "Антикор", Пересоляка называют главным куратором и монополистом всей контрабанды на Закарпатье с 2015 года. В его окружение входят заместитель прокурора Закарпатской области Александр Василенко и народный депутат скандальной группы "Довіра", которую СМИ связывают с аграрным бароном Андреем Веревским, Валерий Лунченко.

Как пишет издание, при главе таможни Максе Нефьодове начальником Закарпатской таможни был Виктор Иванус, который сместил "одиозный тандем людей Пересоляка" – Станислава Балуева и Андрея Каращенко. Именно они курировали всю контрабанду на Закарпатье с 2016 года, якобы собирая "кассу" в размере примерно 1,5 млн долл. в месяц.

Александр Василенко, Валерий Лунченко, Валерий Пересоляк

Нефьодов поставил Иванусу задачу очистить таможню от людей Пересоляка, которых он расставил на все ключевые должности. Однако, Пересоляк смог "подкупить" Ивануса, пообещав "долю". В целом, Пересоляку удалось перевести в новую таможню Нефьодова несколько десятков людей, сформировав необходимый пул работников таможни, который обеспечил ему сбор кэша с "итальянских бусов".

Такса при Иванусе за бус была от 200 до 500 евро в зависимости от наполнения, товара, объема и т.д. Конечную стоимость определяли люди Пересоляка, стоящие на канале красного коридора. Такие как Михаил Пловайко.

"После того, как главой таможни стал Игорь Муратов, у которого с Пересоляком договоренностей нет, и вся так тщательно выстраиваемая конструкция могла рухнуть. Муратов планировал на ближайшей коллегии снимать Ивануса. На помощь и пришел народный депутат и его близкий друг Валерий Лунченко, который и выступил переговорщиком между Пересоляком и Муратовым. Его задачей стало пролоббировать под свою ответственность и финансовые обязательства Пересоляка на должность и.о. начальника Закарпатской таможни вместо Ивануса – Александра Богаша. И у него это получилось", – отметили в издании.

В подтверждение этой версии говорит факт того, что через несколько дней после своего назначения Богаш подписывает на начальника аналитического отдела Закарпатской таможни одного из самых одиозных людей Пересоляка – Вадима Симчеру, который ранее отвечал за управление по борьбе с коррупцией на таможне.

"Над Богашем появился лично Муратов, который как опытный таможенник прекрасно ориентируется в схемах и понимает суть работы Закарпатья, а так же Лунченко, связывающий эту конструкцию и тоже претендующий на долю с бусов. Кроме этого в области появился новый глава Петров, начавший активничать по вопросам таможни", – подчеркнули в издании.

Чтобы удовлетворить "возросшие аппетиты всех участников регаты", как пишет издание, бусам озвучили новую вилку ввоза посылок и контрабандных грузов без досмотра таможни – было 200-500, стало 700-800 долл. Именно это повышение вызвало бунт людей и требование вернуть старые тарифы. Ведь перевозимый груз собирался по тарифу 200-500 на взятки, и отдавать больше означало потерять весь свой заработок.

"Примчавшийся на самолете "гасить" скандал Игорь Муратов с колес придумал ставку официальной растаможки для бусов по 0.55 евро за кг. и, мол, этот вопрос мы оперативно узаконим в парламенте и бусы с контрабандой начнут наполнять бюджет", – пишут журналисты.

При этом, как пишет издание, как по согласованию ни один из водителей открыто не говорит что таможня берет мзду, равно как Муратов и глава пограничной службы Сергей Дейнеко даже не обсуждают вопрос того: "А как оно раньше все ехало и оформлялось?"

"Оба знают как и под кем. И что это Пересоляк поднял ставку. Но бузить нельзя, ибо их доли как раз в этом повышении и сидят, поэтому гасить скандал надо не истинной борьбой с контрабандой, а фиктивной. На сегодня принято решение в течении недели оформлять груз типа " в белую", оплачивая счета таможни по ставке 0.55 евро за 1 кг. груза. Любого. А через неделю будет плавный переход на взятки в размере 700-800 евро и этот тариф ляжет повышением цены на отправителей контрабанды", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье работники-водители международных автобусов заблокировали работу контрольно-пропускного пункта "Тиса". На место стянули силовиков, которые перекрыли движение. В результате с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась почти на 10 километров.