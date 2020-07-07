Причиной лесных пожаров в Луганской области мог стать поджог, – глава ОГА

Сергей Гайдай не исключил, что леса могли поджечь, но точный анализ еще не сделали. Facebook Алексея Ковалева

Причиной масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области мог стать поджог.

Такое предположение высказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на радио НВ. Он подчеркнул, что точного анализа причины возгорания еще нет.

Чиновник отметил, что из-за погодных условий предупредить распространение огня было невозможно.

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что возникли трудности с эвакуацией пожилых местных жителей.

"Они говорят: "Здесь мы родились, здесь мы и умрем". Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: "Нет, это наши дома, мы никуда не поедем"", – отметил глава администрации.

Он добавил, что правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Предварительно, пять человек погибло и девять человек госпитализированы в больницу. Сгорели более сотни домов.