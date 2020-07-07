МоваЯзык

Топ-темы:

Причиной лесных пожаров в Луганской области мог стать поджог, – глава ОГА

Расследования
1,0 т.
Сергей Гайдай не исключил, что леса могли поджечь, но точный анализ еще не сделали

Сергей Гайдай не исключил, что леса могли поджечь, но точный анализ еще не сделали. Facebook Алексея Ковалева

Причиной масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области мог стать поджог.

Такое предположение высказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на радио НВ. Он подчеркнул, что точного анализа причины возгорания еще нет.

Чиновник отметил, что из-за погодных условий предупредить распространение огня было невозможно.

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что возникли трудности с эвакуацией пожилых местных жителей.

"Они говорят: "Здесь мы родились, здесь мы и умрем". Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: "Нет, это наши дома, мы никуда не поедем"", – отметил глава администрации.

Он добавил, что правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Предварительно, пять человек погибло и девять человек госпитализированы в больницу. Сгорели более сотни домов.

УкраинаЛуганскпожарСергей Гайдай
Поделиться в Facebook
  2. Расследования